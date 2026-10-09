Un navire à passagers percute un manoir historique vieux de 200 ans à Istanbul

À Istanbul, en Turquie, un navire à passagers naviguant sur le Bosphore a percuté un bâtiment vieux de près de 200 ans. L'incident a endommagé la façade côtière de la structure historique ainsi qu'un yacht amarré à proximité.

Il a été rapporté que le navire a d'abord heurté un yacht près du rivage, puis a percuté la résidence historique Kazasker Necmettin Efendi.

Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incident. La cause exacte de la collision n'est pas encore déterminée.

Derin Mermerji, qui réside dans le bâtiment historique, a publié sur les réseaux sociaux des images montrant l'événement. Elle a également fait savoir qu'elle avait l'intention d'engager des poursuites judiciaires concernant les dommages causés.