Un classement des clubs européens et mondiaux les plus populaires en termes d'affluence au stade a été publié. Selon les données de Transfermarkt, pour la saison 2026/2027, le Borussia Dortmund occupe la première place mondiale en termes de moyenne de spectateurs lors des matchs à domicile. L'Inter, le Bayern, le Milan et le Real figurent également dans le top 5.

Dans le football, la force d'un club ne se mesure pas seulement aux résultats sur le terrain, aux trophées ou à la valeur marchande. Les supporters qui remplissent le stade, la confiance envers l'équipe et l'ambiance lors de chaque match à domicile sont des facteurs cruciaux qui définissent le prestige d'un club.

Le portail allemand Transfermarkt a publié le classement des clubs basé sur l'affluence moyenne lors des matchs à domicile pour la saison 2026/2027. La liste comprend des clubs d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et du Brésil.

Le Borussia Dortmund occupe la première place du classement avec une moyenne de 81 365 spectateurs.

Borussia Dortmund : le club qui attire le plus de supporters au monde

Le club de Dortmund a devancé ses rivaux au classement. En moyenne, 81 365 supporters assistent à chaque match à domicile du Borussia.

Cette performance du club allemand le distingue non seulement dans son pays, mais aussi comme l'une des équipes les plus populaires du football mondial.

La deuxième place est occupée par le club italien de l'Inter. Les matchs à domicile des Milanais attirent en moyenne 75 214 spectateurs. La troisième place revient au Bayern Munich avec 75 000 spectateurs.

TOP 10 des clubs mondiaux avec la plus forte affluence à domicile

Selon les données de Transfermarkt, voici le classement basé sur l'affluence moyenne aux matchs à domicile pour la saison 2026/2027 :

Rang Club Pays Affluence moyenne 1 Borussia Dortmund Allemagne 81 365 2 Inter Italie 75 214 3 Bayern Munich Allemagne 75 000 4 Milan Italie 74 545 5 Real Madrid Espagne 73 614 6 Manchester United Angleterre 72 395 7 Atletico Madrid Espagne 66 268 8 Roma Italie 65 728 9 Flamengo Brésil 64 711 10 Real Betis Espagne 63 309

Les clubs italiens et espagnols sont majoritaires

Les clubs italiens se distinguent particulièrement dans ce classement. L'Inter, le Milan et la Roma figurent dans le top 10. Pour l'Espagne, le Real Madrid, l'Atletico Madrid et le Real Betis sont présents.

Deux clubs allemands, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, occupent le podium. L'Angleterre avec Manchester Unitedet le Brésil avec Flamengo ont réussi à intégrer le top 10.

Le classement est basé sur le nombre moyen de spectateurs aux matchs à domicile. Ce chiffre représente la moyenne par match et non le total cumulé sur la saison.