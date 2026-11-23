Il est prévu de poursuivre les matchs amicaux entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie. Cette fois, le match retour pourrait être organisé sur le territoire russe. Usmon Toshev, représentant de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), a donné des informations sur les prochains matchs entre les sélections des deux pays, les changements de calendrier et d'autres projets.

Il est probable que l'équipe nationale d'Ouzbékistan dispute un autre match amical contre la Russie. Selon Usmon Toshev, chef du département des équipes nationales de l'UFA, les associations de football des deux pays ont l'intention de continuer à organiser des matchs entre leurs sélections à différents niveaux.

Parmi ces projets, il existe une possibilité d'organiser le match retour entre les équipes nationales masculines sur le territoire russe. Cependant, la date et le lieu exacts de la rencontre n'ont pas encore été fixés.

La Russie pourrait accueillir à nouveau l'Ouzbékistan

Le 12 novembre, un match amical a eu lieu entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie, où les joueurs russes se sont imposés sur le score de 3:2.

Désormais, les parties étudient la possibilité d'organiser le match retour en Russie. Dans une interview accordée à Sport24, Usmon Toshev a confirmé l'existence de ce projet.

« Oui, bien sûr. Nous prévoyons de jouer contre la Russie à tous les niveaux. Si je ne me trompe pas, nous avons également l'intention d'organiser un match entre les équipes féminines des moins de 20 ans », a déclaré le représentant de l'UFA.

Il a souligné qu'il est également prévu de poursuivre les matchs amicaux entre les équipes nationales masculines.

Les changements liés à la Coupe d'Asie ont affecté le calendrier

Usmon Toshev a également annoncé que le calendrier du football est en cours de révision. Selon lui, les changements liés à la Coupe d'Asie ont influencé les plans initiaux de l'équipe nationale.

Pour cette raison, l'Association de football d'Ouzbékistan est en train de reformuler le calendrier des futurs matchs. Dans ce processus, la question de l'organisation de matchs amicaux pour différentes équipes nationales sera également examinée.

« Mais, sans aucun doute, nous avons l'intention de poursuivre les matchs contre la Russie. Le match retour entre nos équipes nationales principales pourrait se dérouler sur le territoire russe », a souligné Usmon Toshev.

Quand le match retour pourrait-il avoir lieu ?

Pour l'instant, la date exacte, le stade et les conditions officielles du prochain match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie n'ont pas été annoncés.

Cependant, la déclaration du représentant de l'UFA montre qu'il existe un plan pour poursuivre les matchs amicaux entre les sélections des deux pays. Si le match retour est organisé en Russie, l'équipe nationale d'Ouzbékistan aura l'occasion de se mesurer à nouveau à son adversaire après la défaite 3:2 du 12 novembre.