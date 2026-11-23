Manchester United manifeste à nouveau un intérêt sérieux pour la star de Newcastle, Lewis Hall, afin de renforcer son flanc gauche. Les Mancuniens pourraient tenter de conclure lors du mercato hivernal le transfert qui n'a pas abouti cet été. Toutefois, le contrat à long terme du joueur pourrait compliquer les négociations.

Le club anglais de Manchester United n'a pas abandonné son projet de recruter le défenseur de Newcastle, Lewis Hall. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les « Red Devils » prévoient de faire une nouvelle offre officielle pour le joueur de 22 ans lors du mercato d'hiver.

Ce transfert pourrait être l'occasion pour les Mancuniens de résoudre l'un des problèmes majeurs de leur ligne défensive. Il est rapporté que la recherche d'un latéral gauche est devenue l'une des priorités du club depuis que Mauricio Pochettino a pris ses fonctions d'entraîneur.

La tentative estivale avait échoué

Manchester United avait commencé à s'intéresser à Lewis Hall dès le mercato d'été. Cependant, Newcastle ne souhaitait pas laisser partir son joueur et a rejeté la tentative des Mancuniens.

Par la suite, Hall a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2031 en septembre. Cela démontre la ferme intention de Newcastle de conserver le joueur sur le long terme.

Malgré cela, la direction de Manchester United n'a pas perdu l'espoir d'acquérir le défenseur anglais. Selon Ekrem Konur, le club envisage de soumettre une nouvelle offre officielle cet hiver.

La valeur de Lewis Hall est de 55 millions d'euros

Les experts du portail Transfermarkt estiment la valeur marchande de Lewis Hall à environ 55 millions d'euros.

Le contrat du joueur courant jusqu'en 2031 pourrait également renforcer la position de Newcastle dans les négociations. Par conséquent, Manchester United devra probablement préparer une offre très conséquente pour l'attirer dans ses rangs.

La défense latérale gauche est devenue une priorité pour Pochettino

Depuis que Mauricio Pochettino a pris ses fonctions d'entraîneur, la question du latéral gauche occupe une place particulière dans les plans de renforcement de l'effectif de Manchester United.

La jeunesse de Lewis Hall, son expérience avec l'équipe nationale d'Angleterre et ses performances à Newcastle font de lui un candidat intéressant pour les Mancuniens.

Pour l'instant, le montant de l'offre hivernale de Manchester United et la réaction de Newcastle restent inconnus. Mais une chose est sûre : le transfert manqué de l'été pourrait revenir sur le devant de la scène cet hiver.