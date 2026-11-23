Neftchi - Al Hilol : les compositions pour le match à Ferghana
Lors de la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, Neftchi accueille l'un des clubs les plus puissants d'Arabie saoudite, Al Hilol, sur son terrain. Avant ce choc crucial à Ferghana, les compositions des deux équipes ont été dévoilées.
La confrontation entre les représentants de l'Ouzbékistan et de l'Arabie saoudite dans la plus prestigieuse compétition de clubs d'Asie est au centre de l'attention. Neftchi affronte l'une des meilleures équipes du continent devant son public.
La rencontre, qui se déroulera au stade Istiqlol de Ferghana, débutera à 18h45, heure de Tachkent.
Neftchi - Al Hilol : les compositions d'équipe
Ligue des champions Élite de l'AFC, 5e journée.
Neftchi - Al Hilol
23 novembre, Ferghana, stade Istiqlol
Heure de début : 18h45 (Tachkent)
Le onze de départ de Neftchi :
Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse, Jamshid Iskanderov, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Markus Forss.
Le onze de départ d'Al Hilol :
Bounou, Akchichek, Lajami, Koulibaly, Hernandez, Neves, Milinković-Savić, Kanno, Martinelli, Summerville, Watkins.
Quelle est l'importance du match à Ferghana ?
Ce match de la 5e journée est une étape importante pour Neftchi afin de démontrer ses capacités face à un adversaire continental redoutable et de consolider sa position dans la compétition.
Al Hilol se distingue par son prestige dans le football asiatique, ses joueurs de haut niveau et son expérience des grandes compétitions. C'est pourquoi le match à Ferghana promet d'être captivant, non seulement pour le résultat, mais aussi pour la bataille tactique et le talent individuel des joueurs.
L'ambiance du stade de Ferghana et la performance de Neftchi à domicile pourraient être des facteurs déterminants de la rencontre.
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