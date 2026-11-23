Lors de la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, Neftchi accueille l'un des clubs les plus puissants d'Arabie saoudite, Al Hilol, sur son terrain. Avant ce choc crucial à Ferghana, les compositions des deux équipes ont été dévoilées.

La confrontation entre les représentants de l'Ouzbékistan et de l'Arabie saoudite dans la plus prestigieuse compétition de clubs d'Asie est au centre de l'attention. Neftchi affronte l'une des meilleures équipes du continent devant son public.

La rencontre, qui se déroulera au stade Istiqlol de Ferghana, débutera à 18h45, heure de Tachkent.

Neftchi - Al Hilol : les compositions d'équipe

Ligue des champions Élite de l'AFC, 5e journée.