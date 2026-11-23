L'équipe nationale des moins de 17 ans d'Ouzbékistan lors de la 2e journée de la Coupe du Monde contre la Jamaïque dans un match intense marqué par 8 buts 6:2 a remporté une large victoire.

La rencontre, disputée au stade Aspire de Doha, a mal commencé pour nos jeunes : Brown a ouvert le score à la 8e minute. Une minute plus tard, Laziz Abduraimov a égalisé, mais Brown a redonné l'avantage à la Jamaïque à la 25e minute. Cependant, les joueurs de Sergey Chigodayev ont ensuite totalement dominé les débats.

Le récital de Sadirjonov et la situation dans le groupe

En marquant aux 31e, 47e et 58e minutes, Suhrob Sadirjonov a réalisé un triplé et scellé le sort du match. En fin de rencontre, Amirxon Erkinov (79') et Ahror Ravshanbekov (90+2') ont également marqué, consolidant cette large victoire.