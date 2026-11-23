Victoire 6:2 : quel retournement de situation pour l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde U-17 ?
L'équipe nationale des moins de 17 ans d'Ouzbékistan lors de la 2e journée de la Coupe du Monde contre la Jamaïque dans un match intense marqué par 8 buts 6:2 a remporté une large victoire.
La rencontre, disputée au stade Aspire de Doha, a mal commencé pour nos jeunes : Brown a ouvert le score à la 8e minute. Une minute plus tard, Laziz Abduraimov a égalisé, mais Brown a redonné l'avantage à la Jamaïque à la 25e minute. Cependant, les joueurs de Sergey Chigodayev ont ensuite totalement dominé les débats.
Le récital de Sadirjonov et la situation dans le groupe
En marquant aux 31e, 47e et 58e minutes, Suhrob Sadirjonov a réalisé un triplé et scellé le sort du match. En fin de rencontre, Amirxon Erkinov (79') et Ahror Ravshanbekov (90+2') ont également marqué, consolidant cette large victoire.
Après ce succès, l'Ouzbékistan compte 3 points dans le groupe E, tandis que la Jamaïque reste à 0 point. Dans l'autre match du groupe, les équipes victorieuses de la première journée — l'Italie et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Lors de la dernière journée de la phase de groupes, l'Ouzbékistan le 26 novembre affrontera les Italiens.
Groupe / Match
Résultat
Faits marquants et buteurs
Groupe E : Ouzbékistan — Jamaïque
6:2
Suhrob Sadirjonov (triplé), Abduraimov, Erkinov, Ravshanbekov
Groupe F : Tadjikistan — Croatie
0:4
Benković (triplé, dont 2 penaltys), Dedić
Groupe H : Espagne — Fidji
15:0
Cruz (5 buts), Tomás (triplé), Truxillano (triplé)
Autres matchs du jour : 15 buts pour l'Espagne, défaite pour le Tadjikistan
Dans le cadre de la 2e journée dans le groupe F, le Tadjikistan (3 points) s'est incliné face à la Croatie (4 points) 0:4 sur ce score. Dans le groupe H, l'Espagne (6 points) a inscrit 15 buts sans réponse contre Fidji (0 point), se qualifiant ainsi pour les phases finales.
Feuille de match
CM U-17. Groupe E. 2e journée
Ouzbékistan — Jamaïque 6:2
23 novembre, Doha, Aspire
Buts : Laziz Abduraimov (9), Suhrob Sadirjonov (31, 47, 58), Amirxon Erkinov (79), Ahror Ravshanbekov (90+2) — Brown (8, 25).
Ouzbékistan U-17 : Olim Shomurodov, Mashhurbek Abdusoliyev (Jahongirmirzo O‘ktamboyev, 46), Abubakr Rahimov (Nurmuhammad O‘ktamov, 66), Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Amirxon Erkinov (Muhammadjon Mamatov, 85), Islom Ravshanov, Asilbek Aliyev, Mirkomil Murodov, Suhrob Sadirjonov (Muhammadodil Orifxonov, 66), Mirjamol Anvarov, Laziz Abduraimov (Ahror Ravshanbekov, 56).
Groupe F
Tadjikistan — Croatie 0:4
Buts : Benković (6 sp, 50, 56 sp), Dedić (59).
Groupe H
Espagne — Fidji 15:0
Buts : Cruz (5, 10, 27, 57, 65), Tomás (12, 19, 35 sp), Truxillano (25, 40, 51 sp), Compani (43), Domingues (53, 74), Ramos (80).
Selon vous, les joueurs de Sergey Chigodayev réussiront-ils à se qualifier pour les phases finales lors du match décisif contre l'Italie le 26 novembre ? Laissez vos avis en commentaires !
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