Avant le prochain match entre les équipes nationales de jeunes d'Ouzbékistan et d'Italie lors de la Coupe du Monde U-17, les Italiens ont hautement évalué le potentiel de leur adversaire. Le sélectionneur de l'Italie, Daniele Franceschini, a accordé une attention particulière aux compétences individuelles, à l'esprit d'équipe et à la qualité de jeu des footballeurs ouzbeks.

Lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde U-17, les équipes d'Ouzbékistan et d'Italie s'affronteront. Avant cette rencontre, un respect manifeste envers les joueurs ouzbeks a été ressenti au sein du camp italien. Cependant, les Italiens n'ont pas caché leur intention de tout mettre en œuvre pour remporter la victoire.

Avant le match à venir, les représentants de l'équipe nationale d'Italie et le sélectionneur Daniele Franceschini ont répondu aux questions des journalistes, exprimant leurs réflexions sur l'Ouzbékistan, leur plan de préparation et la situation dans le groupe.

Le représentant de l'Italie a déclaré que le match contre l'Ouzbékistan ne serait pas facile

Journalistes Les journalistes ont demandé au représentant italien s'il y avait un fort désir de revanche après la défaite de l'année dernière en Ouzbékistan et comment le match à venir pourrait se dérouler.

Le représentant italien a souligné qu'ils abordaient chaque match avec sérieux et qu'ils ne modifiaient pas leur préparation en fonction du nom de l'adversaire ou de sa position dans le tournoi.

— Bien sûr, ce sera très difficile, comme les autres rencontres, car il n'y a pas de matchs faciles en général. Nous donnerons tout, comme toujours. Nous travaillerons pendant la semaine, nous récupérerons ce soir, nous nous entraînerons demain, puis nous verrons quoi faire et comment bouger. Mais, bien sûr, nous serons prêts pour le match et nous donnerons tout sur le terrain, — a déclaré le représentant italien.

Ses propos indiquent que les Italiens ne considèrent pas la rencontre contre l'Ouzbékistan comme un simple match de groupe.

L'Italie a-t-elle analysé le jeu de l'Ouzbékistan ?

Lors de l'entretien, il a également été demandé aux Italiens s'ils avaient observé les matchs précédents de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et étudié les aspects tactiques de l'adversaire.

Le représentant italien a indiqué que l'attention principale était actuellement portée sur la récupération et que le processus d'analyse des matchs de l'adversaire commencerait plus tard.

— Nous n'avons encore rien vu, nous pensons à la récupération pour le moment. Nous abordons chaque match individuellement, donc nous n'avons pas encore examiné les matchs de l'adversaire. Nous espérons un bon match, nous ferons tout notre possible et je suis convaincu que notre équipe ira loin dans la compétition, — a-t-il déclaré.

Cette réponse a montré que le camp italien prépare les prochains matchs du tournoi étape par étape.

«L'Ouzbékistan est une très bonne équipe» : Franceschini souligne la qualité de l'adversaire

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie U-17, Daniele Franceschini, a donné un avis assez détaillé sur la rencontre contre l'Ouzbékistan. Il a hautement évalué les compétences individuelles des joueurs ouzbeks ainsi que leurs actions collectives.

— Bien sûr, nous les avons observés — c'est une très bonne équipe. Nous avons eu deux adversaires forts dans notre groupe, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Maintenant, nous allons récupérer, et à partir de demain, nous penserons à l'Ouzbékistan, qui possède des joueurs très forts individuellement, capables de jouer au football, et un bon esprit d'équipe, — a déclaré Franceschini.

Cette description du sélectionneur italien signifie que les jeunes Ouzbeks ont attiré l'attention non seulement en tant que joueurs individuels, mais aussi en tant qu'équipe complémentaire.

Franceschini n'a distingué aucun joueur ouzbek en particulier

Il a également été demandé au sélectionneur de l'Italie s'il y avait un joueur spécifique dans l'effectif ouzbek susceptible de représenter la plus grande menace pour les Italiens.

Franceschini n'a pas voulu limiter l'évaluation de la force de l'adversaire à un ou deux joueurs. Il s'est concentré sur le jeu collectif et les talents individuels de l'Ouzbékistan.

— Le jeu collectif de l'Ouzbékistan est excellent. Je le répète, ils ont des joueurs de haut niveau, mais en plus de cela, chaque équipe possède des joueurs talentueux capables de décider du sort d'un match. Je dis aux gars que nous devons d'abord penser à nous-mêmes, à notre style de jeu, à notre identité et à notre mentalité. C'est le plus important, — a souligné le sélectionneur italien.

Il ressort des propos de Franceschini que l'Italie se concentre sérieusement sur la qualité de jeu de toute l'équipe, et non sur un joueur spécifique de l'Ouzbékistan.

L'Italie jouera pour la victoire malgré la situation dans le groupe

Comme l'Italie a remporté ses deux premiers matchs, une question a été posée sur la possibilité qu'ils jouent de manière relativement détendue contre l'Ouzbékistan.

Franceschini a rejeté cette approche. Selon lui, la mentalité de l'équipe nationale italienne consiste à se battre pour le meilleur résultat dans chaque match.

— Non, nous jouons pour le meilleur résultat et cela a toujours été le cas — c'est la mentalité qui nous a toujours distingués. De plus, tout est encore ouvert dans le groupe, car le destin de toutes les équipes dépend du dernier match. C'est pourquoi nous ne faisons aucun calcul, nous n'en avons jamais fait, et nous pensons à donner tout notre possible lors du prochain match, — a déclaré le sélectionneur.

Ainsi, une attitude prudente et respectueuse envers l'Ouzbékistan s'est formée au sein du camp italien. Cependant, ce respect ne signifie pas un retrait de la compétition ou un compromis dans la lutte pour le résultat.

Pour les jeunes Ouzbeks, le match contre l'Italie sera l'un des tests importants de la phase de groupes. Si les aveux du sélectionneur adverse montrent qu'il reconnaît le potentiel de l'équipe ouzbek, il appartient aux joueurs de prouver ce potentiel sur le terrain avec un résultat.