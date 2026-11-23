En novembre 2026, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine, Ürümqi et ses environs ont été frappés par des vents violents. Dans certaines stations météorologiques, la vitesse du vent a atteint jusqu'à 148,7 km/h (près de 150 km/h).

Différence de vitesse entre la ville et les zones montagneuses

Selon les informations, les rafales de vent ont été enregistrées à des niveaux variables selon la zone :

Dans les zones urbaines : les rafales ont été principalement observées autour de 90–108 km/h. Dans les zones montagneuses et près du district de Tianshan :

la vitesse a atteint jusqu'à 148,7 km/h. Situation dans les images et alertes Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des piétons et des étudiants en difficulté, perdant l'équilibre et tombant sous la force du vent dans les rues et près des établissements scolaires. Certaines séquences montrent des personnes courbées, tombées au sol ou s'agrippant à des murs et des barrières pour ne pas être emportées.

Les services météorologiques locaux ont émis des alertes en raison des vents violents, recommandant à la population d'être prudente dans les espaces ouverts et de respecter les consignes de sécurité.

Indicateur / Information

Détails

Zone et période Ürümqi et environs (Xinjiang), novembre 2026 Rafales en zone urbaine Principalement 90–108 km/h Vitesse maximale enregistrée Jusqu'à 148,7 km/h (zones montagneuses et district de Tianshan) Incidents observés Chutes de piétons et d'étudiants, personnes s'agrippant à des obstacles Recommandation officielle Alertes météorologiques pour la prudence dans les espaces ouverts Selon vous, quelles sont les règles les plus importantes pour assurer la sécurité en ville et dans les zones ouvertes lors de tempêtes violentes ? Partagez vos avis dans les commentaires ! Ochiq joylarda ehtiyot bo‘lish bo‘yicha meteorologik ogohlantirishlar

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