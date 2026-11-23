Le sort du championnat au Tadjikistan a été scellé prématurément. Le club d'Istiqlol Douchanbé, dirigé par Vitaliy Levchenko, a remporté le titre national après avoir battu Barkchi 5-1 à l'extérieur. Il s'agit du 15e titre historique pour le club et de la 13e saison consécutive de domination.

L'Istiqlol n'a laissé aucune chance à son adversaire

Lors de la 21e journée de la Ligue supérieure du Tadjikistan, l'Istiqlol a affronté Barkchi à l'extérieur. L'équipe de Douchanbé a fait preuve d'une nette supériorité, inscrivant cinq buts contre un seul encaissé, pour un score final de 5-1.

Grâce à cette victoire, les joueurs de Vitaliy Levchenko ont officiellement décroché le titre avant la fin de la saison. Indépendamment des résultats des prochaines journées, le nom du meilleur club du Tadjikistan est désormais connu.

15e titre et 13 ans de règne consécutifs

Pour l'Istiqlol, ce n'est pas un titre ordinaire. Le club de Douchanbé prouve pour la 15e fois de son histoire qu'il est sans égal dans le championnat national.

Il est remarquable que l'équipe conserve le trophée du championnat du Tadjikistan depuis 13 saisons consécutives. Ce résultat démontre une fois de plus la domination durable du club sur le football national.

Cette série de 13 saisons n'est pas seulement le fruit de victoires sur le terrain, mais aussi de stabilité, d'un effectif solide et d'exigences élevées.

Levchenko, champion au Tadjikistan après l'Ouzbékistan

Ce succès revêt une importance particulière pour Vitaliy Levchenko. L'année dernière, il avait remporté le titre en Super League ouzbèke avec le club de Neftchi.

Au début de l'année, le technicien a pris les rênes de l'Istiqlol Douchanbé. Il a désormais mené sa nouvelle équipe au titre national.

Ainsi, Levchenko a démontré la continuité de son succès en tant qu'entraîneur en remportant des titres dans deux pays en peu de temps.

Ligue supérieure du Tadjikistan. 21e journée

Match Score Barkchi — Istiqlol 1:5

Le nouveau titre de l'Istiqlol marque une nouvelle page dans l'histoire du club. Vitaliy Levchenko célèbre un nouveau sacre au Tadjikistan après celui en Ouzbékistan. La domination de 13 ans de l'équipe de Douchanbé reste l'une des séries les plus marquantes du football national.