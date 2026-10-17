Une femme décède d'un cancer de la peau après avoir voulu bronzer avec ses amies

Chelsea Tantum, une femme de 30 ans vivant à Manchester, en Angleterre, est décédée d'un mélanome, une forme dangereuse de cancer de la peau. Dès l'âge de 15 ans, elle utilisait régulièrement des cabines de bronzage pour rivaliser avec ses amies.

Le diagnostic de mélanome a été posé à Chelsea à l'âge de 28 ans. À ce stade, la maladie s'était déjà propagée à sa colonne vertébrale, ses poumons, son foie et d'autres organes. Plus tard, le cancer a atteint son cerveau.

La jeune femme a raconté qu'à l'adolescence, aucun document d'identité ne lui était demandé pour accéder aux salons de bronzage. Elle a continué à utiliser ces services régulièrement au cours des années suivantes.

Après son diagnostic, Chelsea s'est donné pour mission d'avertir le public sur les dangers des cabines de bronzage. Elle a appelé à la mise en place d'un système de vérification d'identité obligatoire pour empêcher les mineurs d'accéder à ces salons.

De plus, Chelsea a réussi à récolter plus de 4 000 livres sterling pour l'organisation Melanoma Focus, qui soutient les personnes atteintes de mélanome.

Elle est décédée le 30 septembre 2026. Ses proches ont souligné que, malgré sa lutte contre la maladie, elle a cherché jusqu'à ses derniers jours à aider les autres et à sensibiliser aux risques.