La nouvelle porte-parole de Trump perd son poste après son premier briefing

La nouvelle porte-parole du président américain Donald Trump, Katie Zakariya, a quitté ses fonctions cinq jours après sa nomination. Son bref mandat a été au centre des critiques suite à une première conférence de presse ratée et à des questions sur ses qualifications juridiques, a rapporté le New York Times.

Zakariya a été nommée porte-parole le 9 octobre 2026. Auparavant, elle travaillait comme commentatrice connue pour ses opinions conservatrices. Son premier et unique briefing à la Maison-Blanche a eu lieu le 13 octobre.

Lors de ce briefing de 14 minutes, Zakariya a lu un texte préparé pendant environ huit minutes et n'a répondu qu'à trois questions de journalistes. En parlant de son mari, elle a par erreur utilisé le terme « mon président » avant de se corriger immédiatement.

Par la suite, ses compétences professionnelles ont fait l'objet de débats. Bien que Trump l'ait présentée comme avocate, elle a admis ne pas avoir passé l'examen du barreau nécessaire pour exercer le droit aux États-Unis. Zakariya a suivi une formation en droit, mais ne possède pas de licence d'avocat aux États-Unis.

Ses apparitions publiques après son premier briefing ont également suscité des critiques. Le 15 octobre, lors d'une discussion avec des journalistes, Trump a déclaré qu'il lui avait conseillé de reconsidérer son maintien à ce poste.

« Pour être honnête, si j'étais à votre place, je reconsidérerais la situation. Katie, avez-vous vraiment besoin de ce travail ? Je ne pense pas », a déclaré le président américain.

Le 16 octobre, le New York Times a rapporté que Zakariya avait été écartée de son poste. Un représentant de l'administration de la Maison-Blanche a indiqué qu'elle pourrait être transférée à une autre fonction.

Sur sa page de réseau social, Zakariya a souligné que travailler pour Trump avait été un honneur et a exprimé sa gratitude envers le président.

Son mandat en tant que porte-parole n'a duré que cinq jours. Il s'agit de l'un des mandats les plus courts de l'histoire des porte-paroles de la Maison-Blanche.