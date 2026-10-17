La nouvelle porte-parole de Trump perd son poste après son premier briefing

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La nouvelle porte-parole de Trump perd son poste après son premier briefing

La nouvelle porte-parole du président américain Donald Trump, Katie Zakariya, a quitté ses fonctions cinq jours après sa nomination. Son bref mandat a été au centre des critiques suite à une première conférence de presse ratée et à des questions sur ses qualifications juridiques, a rapporté le New York Times.

Zakariya a été nommée porte-parole le 9 octobre 2026. Auparavant, elle travaillait comme commentatrice connue pour ses opinions conservatrices. Son premier et unique briefing à la Maison-Blanche a eu lieu le 13 octobre.

Lors de ce briefing de 14 minutes, Zakariya a lu un texte préparé pendant environ huit minutes et n'a répondu qu'à trois questions de journalistes. En parlant de son mari, elle a par erreur utilisé le terme « mon président » avant de se corriger immédiatement.

Par la suite, ses compétences professionnelles ont fait l'objet de débats. Bien que Trump l'ait présentée comme avocate, elle a admis ne pas avoir passé l'examen du barreau nécessaire pour exercer le droit aux États-Unis. Zakariya a suivi une formation en droit, mais ne possède pas de licence d'avocat aux États-Unis.

Donald Trump et son avocate Alina Habba se tiennent devant les journalistes.

Ses apparitions publiques après son premier briefing ont également suscité des critiques. Le 15 octobre, lors d'une discussion avec des journalistes, Trump a déclaré qu'il lui avait conseillé de reconsidérer son maintien à ce poste.

« Pour être honnête, si j'étais à votre place, je reconsidérerais la situation. Katie, avez-vous vraiment besoin de ce travail ? Je ne pense pas », a déclaré le président américain.

Le 16 octobre, le New York Times a rapporté que Zakariya avait été écartée de son poste. Un représentant de l'administration de la Maison-Blanche a indiqué qu'elle pourrait être transférée à une autre fonction.

Sur sa page de réseau social, Zakariya a souligné que travailler pour Trump avait été un honneur et a exprimé sa gratitude envers le président.

Son mandat en tant que porte-parole n'a duré que cinq jours. Il s'agit de l'un des mandats les plus courts de l'histoire des porte-paroles de la Maison-Blanche.

Donald TrumpKatie ZakariyaThe New York TimesMaison-BlanchePorte-parole
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