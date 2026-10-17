Photo : Pleiades Neo/Airbus DS 2026/Handout/REUTERS

L'enquête sur les mystérieux sabotages visant les infrastructures de communication stratégiques en Europe révèle des informations retentissantes à l'échelle internationale. Selon le prestigieux magazine allemand prestigieux Der Spiegel , l'incendie criminel d'une station au sol satellite Starlink en Pologne pourrait être lié au célèbre gang criminel turc « Daltons » .

Les services spéciaux européens étudient minutieusement la possibilité que ce groupe criminel ait perpétré le sabotage sur ordre direct des services de renseignement russes.

Arrestations en Allemagne et décision du tribunal de Stuttgart

Comme l'écrit DW, dans le cadre de l'enquête, les forces de sécurité allemandes ont arrêté plusieurs suspects :

Deux suspects : Le 12 octobre, les citoyens turcs Umit E. (38 ans) et Muslim T. (34 ans) ont été arrêtés à Nürtingen, en Allemagne. On soupçonne qu'ils sont des membres à part entière du groupe des « Daltons » ou qu'ils ont agi en tant que mercenaires ;

Extradition attendue : Le tribunal régional supérieur de Stuttgart devrait examiner la question de l'extradition des personnes arrêtées vers la Pologne, pays où le crime a été commis ;

Opération antiterroriste à Berlin : Le 13 octobre, lors d'une opération antiterroriste spéciale à Berlin, deux autres personnes liées à l'enquête ont été arrêtées, dont une femme. On suppose qu'elle a fourni une aide logistique et de transport aux assaillants.

La piste de Moscou : Qui est le chef du groupe, Beratjan Gökdemir ?

L'enquête du Der Spiegel a mis en lumière les liens potentiels de ce groupe criminel avec la Russie :

Un criminel non extradé vers Ankara : Bien que Beratjan Gökdemir, considéré comme le chef du groupe des « Daltons », ait été arrêté en Russie en 2024, il n'a pas été remis à Ankara malgré la demande officielle d'extradition de la Turquie ;

Protection en échange de services : Selon les services spéciaux allemands, Moscou pourrait avoir offert refuge et protection à Gökdemir en échange de « services de réponse » clandestins (sabotages et destructions) à travers l'Europe. Sa localisation actuelle reste inconnue.

L'attaque de Wola-Krobowska : Quels dégâts ont été causés à la station ?

L'acte de sabotage a été perpétré dans le village de Wola-Krobowska, situé à environ 50 kilomètres de Varsovie :

Incendie du 23 septembre : Des inconnus se sont introduits sur le site de la station au sol Starlink et ont mis le feu à la sous-station électrique et au générateur de secours ;

Brève interruption : Bild Selon le journal, le fonctionnement de la station a été interrompu brièvement, mais grâce aux mesures rapides des experts, le système de communication a été rétabli ; personne n'a été blessé lors de l'incident ;

Position de la Pologne : Dans les premiers jours suivant l'incident, les autorités polonaises ont qualifié l'acte de sabotage délibéré, mais il a été précisé à l'époque que les preuves liant directement la Russie étaient insuffisantes.

Ces attaques hybrides contre la logistique et les infrastructures spatiales sur le territoire des pays européens obligent les services de sécurité du continent à renforcer les mesures de protection des cibles non militaires.