Dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC, du club saoudien Al-Nassr après le match (1-3), l'attaquant croate du club de Ferghana, Neftchi le joueur Stipe Perica la légende du football mondial Cristiano Ronaldo a publié une photo avec lui sur ses réseaux sociaux.

L'attaquant a conquis les fans et suscité de nombreuses discussions en ligne grâce à son commentaire original et humoristique sous la photo.

« Ensemble, nous avons marqué plus de 1000 buts »

Le joueur croate a comparé ses statistiques avec celles du buteur portugais sur un ton ironique :

La blague célèbre : Sur sa photo avec Ronaldo, Perica a écrit : « Ensemble, nous avons marqué plus de 1000 buts »,

La différence statistique : Bien sûr, la grande majorité de ces chiffres (plus de 900 buts) revient à Cristiano Ronaldo , qui bat des records tout au long de sa carrière, mais l'autodérision et l'approche sincère de Perica ont suscité un grand intérêt chez les fans.

De l'Udinese à l'Ouzbékistan : L'efficacité de Stipe Perica à Neftchi

L'attaquant croate traverse une période importante de sa carrière au sein du club de Ferghana :

Expérience européenne : Ayant évolué au haut niveau avec l'Udinese en Serie A italienne, Stipe Perica est aujourd'hui un acteur clé du championnat d'Ouzbékistan ;

Efficacité cette saison : Selon les données, l'expérimenté légionnaire a marqué un total de 16 buts toutes compétitions confondues avec Neftchi cette saison, devenant l'une des armes offensives principales de l'équipe.

Affronter des stars mondiales sur la scène internationale et partager ces moments chaleureux est un événement marquant, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour la reconnaissance du football ouzbek à l'échelle mondiale.