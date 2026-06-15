Tommy Fury bat un adversaire 50 kilogrammes plus lourd

Manchester, en Grande-Bretagne, a une fois de plus accueilli une soirée de boxe immense et sensationnelle. Tommy Fury, demi-frère de la célèbre star des poids lourds Tyson Fury, qui reste invaincu sur le ring professionnel, a disputé son dernier combat. Participant au spectacle « Misfits Boxing », organisé par des promoteurs de méga-événements, le jeune Fury a fait une véritable démonstration de force aux fans malgré une différence de poids massive.

Une énorme différence de poids et un affrontement intense de six rounds

Cette rencontre a captivé l'attention de nombreux fans de sport en raison de son format et de ses participants. Lors de la pesée officielle, l'adversaire de Tommy Fury, son compatriote Eddie Hall, pesait 50 kilogrammes de plus que le jeune Fury. Cependant, une telle supériorité physique s'est révélée impuissante face à une véritable technique de boxe.

Ce combat unique a été organisé dans un format de 6 rounds, chaque round durant 2 minutes. Malheureusement, Eddie Hall, le célèbre homme fort qui a remporté le titre honorifique d'« Homme le plus fort du monde » (World's Strongest Man) en 2017, n'a pu offrir aucune résistance sérieuse à Tommy Fury sur le ring. Fury, se déplaçant rapidement dès les premières secondes, a porté des coups précis et puissants, gardant le contrôle du combat.

Vous pouvez vous familiariser avec la carte de pointage et les projets futurs de ce combat sensationnel grâce au tableau d'analyse de boxe officiel ci-dessous :

Ville hôte et tournoi Format du match (temps) Statut principal de l'adversaire Athlète célèbre officiant Scores officiels enregistrés Prochain adversaire potentiel de Fury Manchester

(« Misfits Boxing ») 2 minutes chacun

(Six rounds complets) Eddie Hall

(L'homme le plus fort du monde) • Tony Bellew

• Derek Chisora

• Chase DeMoor • 59-56 (pour Fury)

• 58-56 (pour Fury)

• 57-57 (Match nul) Chase DeMoor

(Champion des poids lourds)

Juges célèbres et futurs projets de championnat

Il est à noter que les fonctions d'arbitrage pour ce combat-spectacle ont été assurées par les plus célèbres anciennes stars du monde de la boxe. À la fin du combat, les renommés maîtres du ring Tony Bellew ont marqué 59-56 et Derek Chisora 58-56, attribuant à juste titre la victoire à Tommy Fury.

Intrigue intéressante autour du combat : Le troisième juge, Chase DeMoor, qui est actuellement champion des poids lourds du « Misfits Boxing », a enregistré de manière inattendue un match nul 57-57. Les experts pensent que le champion en titre Chase a pris cette décision pour exercer une pression psychologique sur Tommy Fury, son futur adversaire potentiel. Nous pourrions bientôt assister à un véritable combat de championnat entre ces deux représentants sur le ring.

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