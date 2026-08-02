Grande explosion à Moscou : que s'est-il passé lors de l'anniversaire du général ?

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Grande explosion à Moscou : que s'est-il passé lors de l'anniversaire du général ?

Une forte explosion s'est produite lors d'un banquet au restaurant « Balzi Rossi ». Les autorités chargées de l'enquête ont qualifié l'incident d'acte terroriste. Quels secrets se cachent derrière cet événement ?

L'explosion survenue au restaurant « Balzi Rossi » à Moscou a ébranlé non seulement les habitants de la ville, mais toute la Russie. Il y a des morts et de nombreux blessés suite à l'explosion — l'intrigue de l'affaire se trouve à la fin de l'article !

Que s'est-il passé ?

  • L'explosion a eu lieu le 1er août lors d'un banquet au restaurant « Balzi Rossi » sur la place Kudrin.

  • Le restaurant était alors fermé au public, réservé pour une réception de 50 personnes.

  • Des témoins affirment que l'anniversaire du général Aleksandr Chaïko y était célébré.

Cause et détails

  • On a d'abord évoqué une fuite de gaz, mais il est apparu par la suite qu'une bombe artisanale avait explosé.

  • Une femme a tenté d'introduire la bombe sous forme de boîte cadeau ; l'explosion s'est produite au moment où le gardien l'a arrêtée.

  • 3 personnes sont mortes et 21 ont été blessées.

  • L'explosion a été perpétrée lors d'un banquet « lourdement gardé » à l'aide d'une bombe contenant des billes métalliques.

Poursuites et hypothèses

  • Il est supposé que la principale cible de l'attentat était le général Aleksandr Chaïko, chef des Forces aérospatiales russes.

  • Chaïko a été nommé à son nouveau poste en mai 2026, et ce banquet était organisé à la fois pour son anniversaire et sa nomination.

  • Une affaire pénale a été ouverte concernant l'incident en vertu de l'article sur le terrorisme.

  • VCHK-OGPU et d'autres sources ont souligné que de hauts fonctionnaires étaient présents au banquet.

Informations complémentaires

« Après l'explosion, la circulation a été bloquée sur la place Kudrin et le Festival nocturne de cyclisme a été reporté. »

Que pensez-vous de cet événement à Moscou ? Laissez un commentaire sur les détails intrigants et partagez l'article avec vos amis et proches sur Telegram et d'autres réseaux sociaux !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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