Une forte explosion s'est produite lors d'un banquet au restaurant « Balzi Rossi ». Les autorités chargées de l'enquête ont qualifié l'incident d'acte terroriste. Quels secrets se cachent derrière cet événement ?

L'explosion survenue au restaurant « Balzi Rossi » à Moscou a ébranlé non seulement les habitants de la ville, mais toute la Russie. Il y a des morts et de nombreux blessés suite à l'explosion — l'intrigue de l'affaire se trouve à la fin de l'article !

Que s'est-il passé ?

L'explosion a eu lieu le 1er août lors d'un banquet au restaurant « Balzi Rossi » sur la place Kudrin.

Le restaurant était alors fermé au public, réservé pour une réception de 50 personnes.

Des témoins affirment que l'anniversaire du général Aleksandr Chaïko y était célébré.

Cause et détails

On a d'abord évoqué une fuite de gaz, mais il est apparu par la suite qu'une bombe artisanale avait explosé.

Une femme a tenté d'introduire la bombe sous forme de boîte cadeau ; l'explosion s'est produite au moment où le gardien l'a arrêtée.

3 personnes sont mortes et 21 ont été blessées.

L'explosion a été perpétrée lors d'un banquet « lourdement gardé » à l'aide d'une bombe contenant des billes métalliques.

Poursuites et hypothèses

Il est supposé que la principale cible de l'attentat était le général Aleksandr Chaïko, chef des Forces aérospatiales russes.

Chaïko a été nommé à son nouveau poste en mai 2026, et ce banquet était organisé à la fois pour son anniversaire et sa nomination.

Une affaire pénale a été ouverte concernant l'incident en vertu de l'article sur le terrorisme.

VCHK-OGPU et d'autres sources ont souligné que de hauts fonctionnaires étaient présents au banquet.

Informations complémentaires

« Après l'explosion, la circulation a été bloquée sur la place Kudrin et le Festival nocturne de cyclisme a été reporté. »

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