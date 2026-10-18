Un moment attendu depuis 24 ans : un père porte la cravate en papier de sa fille lors de son mariage

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Un moment attendu depuis 24 ans : un père porte la cravate en papier de sa fille lors de son mariage

Un père a précieusement conservé pendant 24 ans une cravate en papier que sa fille avait fabriquée elle-même à l'âge de cinq ans. Le jour du mariage de sa fille, il a porté ce cadeau précieux, créant un moment inoubliable.

La simple cravate en papier, autrefois confectionnée avec amour par une petite fille, est devenue un souvenir inestimable pour son père au fil du temps. Le fait qu'il la porte lors de l'un des jours les plus importants de la vie de sa fille témoigne de la force de leur lien affectif.

Cette histoire nous rappelle une fois de plus que la valeur d'un cadeau ne réside pas dans son prix ou ses matériaux, mais dans l'amour et l'affection qui y sont investis.

Père et FilleCravate en papierJour du mariageSouvenirs précieuxÉmotion
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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