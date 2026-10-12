Quel a été l'impact du 12 octobre dans l'histoire ? Événements marquants

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Quel a été l'impact du 12 octobre dans l'histoire ? Événements marquants

Le 12 octobre revêt une importance particulière en tant que tournant majeur de la civilisation humaine. C'est à cette date que se sont produits des événements historiques cruciaux, tels que les grandes découvertes géographiques qui ont redessiné la carte du monde, l'inauguration de merveilles architecturales et des jalons démographiques planétaires.

Cette date est commémorée à l'échelle mondiale à travers diverses journées internationales et souvenirs historiques.

Dates et journées importantes célébrées aujourd'hui

Le 12 octobre est marqué par plusieurs événements mondiaux dans le calendrier :

  • Jour de la découverte de l'Amérique : Largement reconnu dans le monde comme le « Jour de Colomb » ou la « Rencontre des deux mondes » ;

  • Journée mondiale de l'arthrite : Une journée dédiée à la sensibilisation aux maladies articulaires et musculo-squelettiques, et à la promotion d'un mode de vie sain ;

  • Journée des enfants au Brésil : Célébrée dans tout le pays comme une fête nationale consacrée aux droits, à la santé et à l'éducation des enfants.

Années et événements décisifs dans la mémoire humaine

Chaque événement survenu à cette date a marqué un tournant historique important à son époque :

  • 1492 — Le voyage de Christophe Colomb et la fête nationale espagnole : L'expédition menée par le navigateur génois Colomb a atteint les îles Bahamas, découvrant ainsi le « Nouveau Monde ». C'est pourquoi le 12 octobre est célébré en Espagne comme la fête nationale la plus importante (Fiesta Nacional de España) ;

  • 1901 — Officialisation du nom « Maison-Blanche » : Le 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, a officiellement donné à la résidence principale du chef de l'État à Washington le nom de « Maison-Blanche » (The White House) (auparavant appelée « Palais exécutif ») ;

  • 1931 — Statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro : Sur le mont Corcovado au Brésil, l'immense statue du Christ Rédempteur (Cristo Redentor) , devenue l'une des nouvelles merveilles du monde, a été officiellement inaugurée ;

  • 1999 — Le 6 milliardième citoyen de la Terre : Selon les estimations de l'ONU, un bébé né à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, a été symboliquement déclaré 6 milliardième habitant de la planète.

Le 12 octobre n'est pas seulement une leçon d'histoire pour la civilisation mondiale, mais un pont unique entre le passé et l'avenir de notre planète.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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