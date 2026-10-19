Un blogueur qui effrayait les gens avec une seringue à Paris condamné à la prison

Un blogueur TikTok français a été condamné à six mois de prison pour avoir effrayé des passants dans les rues de Paris en faisant semblant de les piquer avec une seringue vide. Ses vidéos, devenues virales sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive indignation publique.

Le blogueur, connu sous le pseudonyme d'Amin Mojito et dont le vrai nom est Ilan M., a acquis une notoriété après avoir filmé et publié sur Internet des vidéos où il tentait de piquer des passants au hasard dans les rues de Paris. Ces événements se sont produits à une époque où la peur d'être agressé par des seringues était particulièrement forte.

Le blogueur a été accusé de « violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité totale de travail ». Malgré cela, il a tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser quiconque. Il a souligné avoir vu de telles farces dans des vidéos en ligne provenant d'autres pays, notamment d'Espagne et du Portugal, et les avoir reproduites pour se faire connaître.

Cependant, les représentants du parquet ont indiqué que ces « farces » ont eu un impact psychologique grave sur certaines victimes. Certaines personnes ont même dû être hospitalisées pour des examens psychologiques.

« Je n'ai pensé qu'à moi, pas aux autres »

Lors de son procès, Ilan M. a exprimé ses regrets. Il a admis avoir imité des vidéos vues sur Internet, affirmant qu'il n'avait pas réfléchi aux conséquences graves que ses actes pouvaient avoir sur autrui.

« J'ai eu la très mauvaise idée de réaliser ces farces en imitant ce que j'avais vu sur Internet, en Espagne et au Portugal. Je n'ai pas pensé que cela pouvait nuire aux gens. C'était mon erreur : je n'ai pas pensé aux autres, j'ai seulement pensé à moi », a déclaré Ilan M. au tribunal.

Le parquet a confirmé qu'aucune injection réelle n'a été pratiquée lors des actes du blogueur. L'homme de 27 ans n'avait pas retiré le capuchon de protection de la seringue. Mais selon l'accusation, qu'il ait agi délibérément ou sans en mesurer les conséquences, il a créé un climat de peur encourageant les agressions envers des inconnus.

De nombreuses victimes de ces farces ont subi un choc psychologique. L'une d'elles a comparé son état, lorsqu'elle pensait avoir été infectée par un virus, à un « cauchemar ».

Le tribunal a qualifié les actes du blogueur de graves

L'avocat d'Amin Mojito a demandé la clémence pour son client. Cependant, le juge a conclu que le comportement du blogueur a contribué à renforcer un climat de peur dans la société. Il est intéressant de noter que le nombre de plaintes officielles déposées à la police concernant ses actes n'était pas élevé.

Selon la décision du tribunal, Ilan M. a été condamné à 12 mois de prison. Six mois seront effectués en détention ferme, et les six autres mois sont assortis d'un sursis.

Cet incident a démontré que les farces réalisées dans le but d'obtenir plus d'attention sur les réseaux sociaux peuvent entraîner de graves conséquences. Surtout, les actes qui semblent menacer la vie et la sécurité des personnes ne peuvent être perçus comme de simples vidéos de divertissement.