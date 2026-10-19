Le bébé qui a conquis Internet en activant le mode « détente » dès sa naissance (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, les premières secondes de vie d'un nouveau-né sont généralement associées aux pleurs, aux cris et à l'agitation des médecins. Mais une vidéo filmée en Égypte, qui a rapidement gagné le cœur de millions de spectateurs, a montré une scène totalement différente.

Bien qu'il ne soit né que depuis quelques minutes, ce petit bébé, totalement indifférent aux soucis du monde et allongé dans un état de détente absolue, est devenu la nouvelle star d'Internet.

« Les mains derrière la tête » : Le summum de la relaxation

Dans les images filmées à l'hôpital, la posture inhabituelle du nouveau-né stupéfie les internautes :

Une pose unique : Au lieu de pleurer ou d'être agité comme à l'accoutumée, le bébé dort paisiblement, les deux mains derrière la tête, comme quelqu'un en vacances au bord de la mer ;

Indifférence aux soins : Même lorsqu'un médecin ou un membre du personnel médical vérifie son rythme cardiaque avec un stéthoscope, le touche et effectue les procédures nécessaires, le bébé ne veut même pas ouvrir les yeux ; une sérénité infinie et un sourire calme se lisent sur son visage ;

Sommeil profond : Bien que ses jambes et son cordon ombilical viennent tout juste d'être soignés, il continue son doux sommeil sans jamais quitter sa « zone de confort ».

Les commentaires amusants et admiratifs des internautes

La vidéo est devenue virale, recueillant des milliers de commentaires joyeux :

« Il a déjà tout compris à la vie » : De nombreux commentateurs « On dirait que ce bébé a compris toute la philosophie de la vie dès sa naissance », « J'aimerais être aussi insouciant et calme que ce bébé dans la vie » ont plaisanté ;

« Déjà fatigué » : Un autre groupe d'utilisateurs a ajouté : « Il a activé le mode vacances pour toute sa vie dès sa naissance », « C'est comme s'il disait : j'ai réussi l'étape la plus difficile, la naissance, maintenant je peux dormir tranquillement » ont-ils commenté.

L'état de « relaxation » naturel et innocent de ce tout petit humain est devenu une véritable source de positivité et de sourires pour les internautes fatigués des soucis et du stress quotidiens.