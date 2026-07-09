Nani s'adresse à Ronaldo après une lourde défaite : le résultat n'est pas tout

Le Portugal a terminé sa Coupe du Monde 2026 en huitièmes de finale. Après la défaite 0-1 contre l'Espagne, l'attention s'est à nouveau portée sur Cristiano Ronaldo et son avenir en équipe nationale.

Dans ce contexte, l'ancien milieu de terrain du Portugal, Nani, a adressé un message émouvant à son ancien coéquipier.

Une fin difficile pour le Portugal

L'équipe nationale du Portugal a été battue par l'Espagne sur le score minimum en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Après ce résultat, l'équipe a quitté la compétition. Pour Cristiano Ronaldo, cette défaite a été particulièrement douloureuse, lui qui a été le symbole principal du Portugal pendant des années.

Nani rappelle l'héritage de Ronaldo

Sur ses réseaux sociaux, Nani s'est adressé à Ronaldo, soulignant son importance pour l'équipe nationale et le football.

« Ton héritage en équipe nationale et dans le football parle de lui-même. Aucun résultat ne peut effacer l'histoire et les moments inoubliables que tu as créés », a écrit Nani.

Selon lui, un match ou une défaite ne peut pas annuler tout ce que Ronaldo a accompli pour le football portugais.

« Je sais combien tu t'es sacrifié pour ce maillot »

Nani a joué de nombreuses années avec Ronaldo en équipe nationale. Il a donc affirmé savoir ce que le maillot portugais représente pour lui.

« Cris, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de ces moments avec toi et je sais à quel point tu t'es sacrifié pour ce maillot », a-t-il déclaré.

Ces mots montrent que le parcours de Ronaldo en équipe nationale ne se résume pas aux buts et aux records, mais aussi au dévouement.

Soutien également à l'équipe

Dans son message, Nani n'a pas seulement soutenu Ronaldo, mais toute l'équipe nationale du Portugal.

« Cette équipe mérite respect, soutien et confiance », a écrit l'ancien milieu de terrain.

Il a souligné que chaque joueur défendant l'honneur du Portugal ressent cette responsabilité.

Un autre moment difficile pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo est l'une des plus grandes figures de l'histoire du football portugais. Mais après la défaite à la Coupe du Monde 2026, il est naturel que son avenir en équipe nationale soit à nouveau au centre des débats.

Le message de Nani rappelle que tant d'années d'histoire, de victoires et de dévouement ne peuvent être mesurées par un seul résultat.