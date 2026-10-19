Après le naufrage dans le détroit d'Ormuz : des vidéos montrent des gens ramassant des sacs d'iPhone sur la plage

Des vidéos surprenantes circulent sur les réseaux sociaux, montrant des milliers d'iPhone échoués sur le rivage, tandis que les habitants se précipitent pour les ramasser dans des sacs.

Selon les rapports, l'incident s'est produit sur les côtes iraniennes, près du détroit d'Ormuz, une zone stratégique, suite à un accident impliquant un porte-conteneurs transportant des appareils électroniques.

Une cargaison précieuse rejetée par les vagues

Les images montrent clairement la scène inhabituelle sur la plage :

Des boîtes colorées à la surface de l'eau : Les vagues ont rejeté sur le rivage des boîtes d'iPhone de différentes couleurs — rouge, blanc, noir et rose ;

Collecte massive : Des centaines d'habitants, hommes et femmes, se sont rassemblés sur les lieux, pataugeant dans l'eau et remplissant de grands sacs avec les boîtes précieuses ;

La thèse du naufrage : Selon les premières hypothèses, le naufrage d'un grand cargo ou la chute de conteneurs lors d'une tempête violente aurait provoqué la dispersion des produits en mer.

Téléphones fonctionnels ou contrefaçons ?

Ces images ont suscité des débats et des doutes parmi les internautes :

L'effet de l'eau salée : Les experts en électronique soulignent que même s'il s'agit d'iPhone originaux, l'eau salée endommage rapidement les composants électroniques et détrempe les emballages en carton ;

La possibilité de « factices » ou de boîtes vides : De nombreux observateurs, notant que les boîtes flottent facilement, suggèrent qu'elles pourraient être vides, servir de présentoirs ou contenir des copies contrefaites bon marché ;

Aspects écologiques et juridiques : L'échouage massif de plastiques et d'appareils contenant des batteries pose un risque de pollution pour l'écosystème marin local.

Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore identifié le navire concerné ni confirmé la valeur réelle de la cargaison.