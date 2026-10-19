Un musicien de rue et ses « chats danseurs » conquièrent Internet (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant un musicien de rue jouant du ukulélé dans une rue animée, accompagné de trois chats debout sur leurs pattes arrière et dansant en rythme, est devenue virale, accumulant en peu de temps des millions de vues et des milliers de commentaires admiratifs.

Les images montrent des dizaines de spectateurs rassemblés sur le trottoir, filmant ce spectacle inattendu et innocent avec leurs téléphones, tandis que certains passants déposent de l'argent dans le panier du musicien.

« Danse » en rythme : à quoi ressemble la scène ?

Les événements de la vidéo ont suscité un immense sourire et beaucoup de curiosité chez les fans :

Un « groupe » tricolore : Devant le musicien, trois chatons de couleurs différentes — roux, blanc et gris tigré — se tiennent debout sur leurs pattes arrière et bougent comme s'ils avaient été spécialement dressés ;

Pattes avant en l'air : En suivant le rythme du musicien, les chats lèvent leurs pattes avant, donnant l'impression d'exécuter de véritables mouvements de danse sur scène ;

L'émerveillement des spectateurs : Les personnes présentes, jeunes et touristes, observent cette scène insolite avec incrédulité et sourient en immortalisant ces instants.

Véritable miracle ou montage (IA/CGI) ?

La vidéo a suscité à la fois de la joie et des débats animés parmi les internautes :

Émotions positives : De nombreux utilisateurs l'ont accueillie comme la vidéo la plus touchante et réconfortante de la journée, « C'est le spectacle le plus mignon que j'aie jamais vu », « Les chats ressentent la musique mieux que les humains » laissant des commentaires chaleureux ;

Doute technologique : Parallèlement, des analystes et des utilisateurs expérimentés soulignent que la posture verticale parfaite des animaux, leurs mouvements physiques et leurs ombres ne semblent pas naturels, suggérant que cette vidéo pourrait être une animation créée avec brio via des graphismes 3D (CGI) de haute qualité ou une intelligence artificielle (IA) moderne.

Que la vidéo soit réelle ou le fruit d'un art numérique créatif, elle a réussi à offrir une humeur positive inoubliable aux internautes et à démontrer une fois de plus le charme de la musique de rue.