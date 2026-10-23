Près de mille motards ont participé à une course dangereuse sur une plage en Grande-Bretagne (vidéo)

Grande-Bretagnea accueilli la célèbre course de moto sur plage qui se déroule chaque année dans la ville de Weston-super-Mare. Près de mille motards ont concouru le long de la côte sablonneuse. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Pendant trois heures, les participants ont lutté pour la victoire en naviguant sur une piste de sable et des dunes escarpées. Dans cette compétition, la vitesse, l'habileté, l'endurance et la capacité à naviguer en toute sécurité parmi les concurrents étaient essentielles.

L'un des aspects les plus excitants et dangereux de la course est le départ simultané des participants. Lors du premier virage serré et dans les passages étroits, les motards roulent très près les uns des autres. Ceux qui s'ensablent ou tombent peuvent gêner les pilotes arrivant derrière.

Organisée depuis 1983, la Weston Beach Race en Grande-Bretagneest l'un des événements de sport motocycliste les plus importants. La compétition attire chaque année des milliers de spectateurs.