Harry Kane va-t-il passer au football américain ? Une star de la NFL évalue les chances de l'attaquant anglais

Les rumeurs selon lesquelles Harry Kane, meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre et du club allemand du Bayern Munich, pourrait tenter l'aventure outre-Atlantique après sa carrière sont revenues sur le devant de la scène. Le footballeur ne cache pas depuis des années son intention de jouer comme kicker dans la NFL (National Football League). Récemment, l'une des plus grandes stars de ce sport a soutenu ce rêve. Selon Goal.com, rapporte indique-t-on.

Brandon Aubrey, kicker des Dallas Cowboys, a souligné dans une interview accordée à talkSPORT que Harry Kane possède toutes les compétences nécessaires pour réussir au football américain. Aubrey lui-même fait partie des rares athlètes à être passés du football professionnel à la NFL, ayant récemment signé un contrat record de 28 millions de dollars avec les Dallas Cowboys.

Une frappe d'élite et un nouveau défi

Selon Aubrey, la technique de frappe de Kane est de niveau "élite", ce qui lui permettrait d'effectuer des tirs précis sur de longues distances au football américain. "Il frappe le ballon magnifiquement. S'il le veut vraiment, il a tout pour réussir. Pour l'instant, cependant, il ferait mieux de continuer à marquer des buts, car il a la possibilité de devenir l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire", déclare la star de la NFL.

Pour rappel, le poste de kicker au football américain est l'un des moins physiques, mais l'un des plus stressants. Il exige de frapper précisément le ballon entre les poteaux depuis un point fixe. Cela semble être une tâche tout à fait réalisable pour un attaquant expérimenté comme Harry Kane.

Le facteur âge et les principaux obstacles

Cependant, Aubrey a averti la star anglaise d'un problème inattendu. Les équipes de la NFL préfèrent des joueurs plus jeunes, même pour le poste de kicker. Harry Kane aura 32 ans en juillet prochain. Compte tenu de son contrat actuel avec le Bayern Munich et de sa forme sportive, il restera certainement dans le football professionnel pendant encore 3 ou 4 ans.

"Ma seule inquiétude est son âge. Les clubs de la NFL n'ont pas beaucoup confiance dans les joueurs qui commencent leur carrière de kicker trop tard. Mais je suis convaincu que Kane pourrait quand même y arriver", a ajouté Aubrey. Brandon Aubrey lui-même avait tenté sa chance en MLS, s'était ensuite tourné vers la programmation avant de revenir au football américain.

Actuellement, Harry Kane se concentre sur les victoires avec le Bayern Munich et l'équipe d'Angleterre. Mais il devient évident que son intérêt pour la NFL n'est pas qu'un simple souhait, mais un projet futur réel. Si ce transfert se concrétise, il pourrait devenir le sportif le plus célèbre à avoir uni deux mondes différents du "football".