Organisée par la FIFA, Coupe du Monde U-15 dans le cadre de laquelle l'équipe nationale des jeunes d'Ouzbékistan a affronté le Ghana, considéré comme l'une des meilleures écoles de football du continent africain. Dans un match intense et riche en buts, l'adversaire a assuré une victoire convaincante sur le score de 4:1.

Le match a débuté sur un rythme effréné, mais les attaques rapides et l'expérience des joueurs ghanéens ont été décisives pour sceller le sort de la rencontre.

Déroulement du match : trois buts en 5 minutes et une lutte acharnée

La première mi-temps s'est jouée à un rythme très élevé, les deux équipes parvenant à faire évoluer le score rapidement :

La pression rapide de l'adversaire : Les Ghanéens ont pris l'initiative dès les premières minutes, marquant deux buts consécutifs aux 11e et 15e minutes (2:0) ;

La réponse prometteuse de Solomin : Une minute plus tard, à la 16e minute, Aron Solomin a trouvé le chemin des filets adverses, réduisant le score et remettant nos représentants dans le match (2:1) ;

Les coups décisifs en seconde période : Après la pause, les jeunes Ouzbeks ont tenté d'égaliser, mais l'équipe du Ghana a profité au maximum de ses occasions, marquant deux fois de plus pour fixer le score final à 4:1.

Une grande école d'expérience pour les jeunes

Bien que le score soit lourd, ce duel contre l'une des équipes les plus physiques et rapides au monde servira de leçon internationale majeure à nos jeunes footballeurs. Le staff technique devrait analyser les erreurs commises pour préparer les prochaines rencontres.

Feuille de match :

Coupe du Monde U-15 de la FIFA

Ghana — Ouzbékistan 4:1