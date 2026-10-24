La police prend son envol : les États-Unis adoptent leur première « voiture de patrouille volante »

·8·Technologie
La police prend son envol : les États-Unis adoptent leur première « voiture de patrouille volante »

Aux Florida Polytechnic University le département de police révolutionne la sécurité et la réponse aux urgences. L'institution intègre un Jetson ONE véhicule électrique à décollage vertical pour patrouiller le campus et intervenir rapidement.

Décrit comme une « voiture électrique volante », cet appareil compact permet aux agents d'atteindre des zones difficiles d'accès en quelques minutes.

Capacités techniques et sécurité du « véhicule électrique volant »

Le Jetson ONE est un appareil électrique compact capable de décollage et d'atterrissage verticaux (VTOL) :

  • Puissance des moteurs et vitesse : Équipé de 8 moteurs électriques puissants, l'appareil peut atteindre une vitesse de 100 km/h en vol ;

  • Autonomie et poids : Avec un poids de seulement 115 kg batteries incluses, l'appareil peut voler pendant environ 20 minutes avec une seule charge ;

  • Système de sécurité avancé : En cas de défaillance, l'appareil est équipé d'un système d'atterrissage automatique d'urgence et d'un parachute balistique pour assurer la sécurité du pilote.

3 ans d'attente évités : Pourquoi la police ?

En Californie basée Jetson la demande pour cet appareil est si forte qu'il existe une liste d'attente de 3 ans :

  • Livraison prioritaire : L'entreprise a accordé une priorité spéciale à la commande de l'université, la livrant bien avant les délais habituels ;

  • Passage aux missions pratiques : Jusqu'à présent, le Jetson était principalement destiné aux loisirs. Le PDG, Stephan D'haene, souligne que les capacités d'ingénierie de l'université offrent un terrain idéal pour tester les applications réelles de cette technologie.

Ce projet innovant montre que les véhicules aériens électriques personnels dépassent le cadre du loisir pour intégrer des secteurs vitaux comme le sauvetage et la police.

Vous pouvez découvrir le vol et la présentation de l'appareil dans la vidéo Florida police introduce Astro flying vehicle . Ce contenu montre les capacités et le design du Jetson ONE adopté par la police de la Florida Polytechnic University.

Jetson ONEFlorida Polytechnic UniversityVéhicule électrique volantTechnologie innovanteSécurité publique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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