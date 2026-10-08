Le premier bébé capybara né en Écosse depuis 18 ans a vu le jour

·16·Monde
Le premier bébé capybara né en Écosse depuis 18 ans a vu le jour

Un événement joyeux attendu depuis 18 ans a eu lieu en Écosse : un bébé capybara est né au zoo d'Édimbourg. Une femelle nommée Luna a donné naissance à un petit en bonne santé, ravissant toute l'équipe du zoo.

Il est précisé qu'il s'agit du premier bébé capybara né en Écosse au cours des 18 dernières années. Actuellement, les soigneurs du zoo surveillent attentivement son développement.

À la naissance, le petit pesait environ 1,5 à 2,5 kilogrammes. Le personnel du zoo a comparé son poids à celui d'un pack de six canettes de boisson.

Il est rapporté que la mère, Luna, et le père, Rodney, prennent très bien soin du petit. Le bébé devient chaque jour plus confiant et commence à explorer activement son environnement.

Son sexe n'a pas encore été déterminé. Cette question sera résolue après un examen médical, après quoi un nom sera donné au capybara.

Zoo d'ÉdimbourgCapybaraLunaRodneyÉcosse
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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