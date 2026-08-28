Le nouvel « assistant » des constructeurs : comment un chaton a fait sensation

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Le nouvel « assistant » des constructeurs : comment un chaton a fait sensation

Une histoire touchante survenue sur un chantier de construction à Leavittsburg, dans l'Ohio, a ému les utilisateurs des réseaux sociaux. Un minuscule chaton, découvert par hasard dans une machine lourde, a non seulement survécu, mais est devenu le « collaborateur » le plus apprécié de l'entreprise de construction.

Chase Guello, directeur des opérations chez « RiverReach Construction », inspectait une pelleteuse lourde lors d'une journée de travail habituelle lorsqu'il a aperçu un frêle chaton jaune coincé dans le compartiment moteur de la machine.

Un sauveur nommé d'après la pelleteuse

Bien que les ouvriers aient minutieusement inspecté la zone, ils n'ont pas réussi à trouver la mère du chaton ni ses frères et sœurs :

  • Un nom symbolique : L'équipe a donné à cette petite créature le nom de la marque de la pelleteuse où il a été trouvé : « Komatsu » (surnommé Sue) ;

  • Deux semaines de soins et une nouvelle famille : Après avoir été pris en charge temporairement pendant les deux premières semaines, Sue a ensuite été confié à la famille de Jared, un mécanicien de l'entreprise ;

  • Un futur membre de l'équipe : « Une fois grand, il viendra travailler avec Jared et deviendra le “chat superviseur” officiel de notre atelier », déclare Chase Guello dans une interview accordée à la chaîne locale WJW-TV.

L'attention du géant « Komatsu » : un gilet et un casque personnalisés !

Le sauvetage du chaton et ses photos sur le chantier ont fait le tour d'Internet, accumulant des millions de vues :

  • Un cadeau spécial du siège social : Cette vidéo émouvante a également attiré l'attention de la direction de la multinationale de machines lourdes « Komatsu »;

  • Le look d'un vrai constructeur : L'entreprise a envoyé en cadeau un minuscule casque de protection jaune et un gilet de sécurité réfléchissant, fabriqués sur mesure pour le petit Sue.

Désormais, avec son équipement de protection personnel, Sue se prépare à remplir ses « fonctions » dans l'atelier.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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