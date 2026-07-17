Des scientifiques ont découvert des indices essentiels à la vie sur une planète semblable à la Terre

Les recherches scientifiques visant à trouver la vie en dehors du système solaire ont donné un nouveau résultat important. Des scientifiques ont confirmé pour la première fois la présence d'une atmosphère sur l'exoplanète LHS 1140b LHS 1140b , située à 49 années-lumière de nous et présentant des caractéristiques similaires à la Terre. C'est ce qu'a rapporté The Guardian .

Auparavant, les atmosphères étaient principalement détectées sur des géantes gazeuses et des exoplanètes de type « sous-Neptune ». Cependant, cette fois-ci, les scientifiques ont réussi à prouver par l'observation la présence d'une atmosphère sur une planète rocheuse située dans la zone habitable.

L'auteure principale de l'étude, la Dre Colleen Cherubim, ancienne chercheuse à l'Université Harvard, souligne qu'il ne s'agit pas seulement de la première confirmation d'une atmosphère sur une planète rocheuse en zone habitable, mais aussi de la première détection directe d'une substance dans sa composition.

Selon la chercheuse, ce résultat fait de LHS 1140b l'un des objets les plus prometteurs en dehors du système solaire pour l'astrobiologie et l'étude d'environnements propices à la vie.

Il est rapporté que la masse de la planète est 5,6 fois supérieure à celle de la Terre et que son rayon est environ 70 % plus grand. Bien que sa composition et sa température soient quelque peu similaires à celles de la Terre, elle présente toujours la même face à son étoile, pourrait avoir plus de réserves d'eau et son atmosphère pourrait différer considérablement de celle de la Terre.

Découverte en 2017, LHS 1140b orbite autour d'une petite naine rouge dans la constellation de la Baleine. Cherubim note que les données actuelles indiquent la présence des facteurs essentiels à la vie : une surface rocheuse, une température permettant l'eau liquide et une atmosphère. Cette dernière pourrait empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace et protéger la surface des rayonnements nocifs.

Les chercheurs n'ont pas pu détecter de traces d'atmosphère sur une autre planète rocheuse du même système, LHS 1140c .

Science Selon l'article publié dans la revue Magellan Clay , les observations ont été réalisées à l'aide du télescope situé à l'observatoire de Las Campanas au Chili. Lors des observations de 2024, du gaz hélium s'échappant de la planète a été enregistré. Bien que ce gaz n'ait pas été détecté lors des observations ultérieures, les scientifiques ont vérifié les erreurs potentielles et les faux résultats, confirmant la fiabilité des conclusions initiales.

La professeure Jayne Birkby de l'Université d'Oxford a également qualifié ce résultat de découverte majeure. Selon elle, la persistance d'une atmosphère sur des planètes rocheuses autour de naines rouges ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche de la vie et nous rapproche de la réponse à la question de son existence sur de telles planètes.