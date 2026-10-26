Un blogueur condamné à 15 jours de prison pour injures sur TikTok en Azerbaïdjan

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Un blogueur condamné à 15 jours de prison pour injures sur TikTok en Azerbaïdjan

En Azerbaïdjan, Un blogueur qui a utilisé des propos insultants lors d'une diffusion en direct sur TikTok a été condamné à 15 jours de détention administrative. C'est ce qu'ont rapporté les sources locales.

Il a été précisé qu'Iso Guliyev, un jeune homme de 25 ans connu sous le nom d'« Isiçan » sur TikTok, a été arrêté par la police pour avoir utilisé des mots contraires aux règles de moralité lors de son direct.

Le tribunal a examiné l'affaire et a reconnu le blogueur coupable d'avoir enfreint les normes de moralité publique. Il a été condamné à une peine de 15 jours de prison administrative.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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