Un blogueur condamné à 15 jours de prison pour injures sur TikTok en Azerbaïdjan

En Azerbaïdjan, Un blogueur qui a utilisé des propos insultants lors d'une diffusion en direct sur TikTok a été condamné à 15 jours de détention administrative. C'est ce qu'ont rapporté les sources locales.

Il a été précisé qu'Iso Guliyev, un jeune homme de 25 ans connu sous le nom d'« Isiçan » sur TikTok, a été arrêté par la police pour avoir utilisé des mots contraires aux règles de moralité lors de son direct.

Le tribunal a examiné l'affaire et a reconnu le blogueur coupable d'avoir enfreint les normes de moralité publique. Il a été condamné à une peine de 15 jours de prison administrative.