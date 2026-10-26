Navbahor s'impose à Urgench et consolide sa troisième place

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Navbahor s'impose à Urgench et consolide sa troisième place

Dans l'un des matchs centraux clôturant la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Namangan «Navbahor» s'est déplacé sur le terrain de «Xorazm» L'équipe dirigée par Temur Kapadze a remporté une victoire convaincante 2-1 lors d'une rencontre intense au stade «Xorazm SM».

Ce succès permet aux joueurs de Namangan d'atteindre 49 points, de consolider leur 3e place au classement et de réduire l'écart avec le deuxième, «Pakhtakor» (53 points), à 4 unités. Les représentants de la région restent à la 15e place avec 23 points.

Un but contre son camp rapide, le talent de Norchaev et une réponse

La rencontre a débuté par une attaque rapide et des buts successifs des visiteurs :

  • 3e minute, un début inattendu (but contre son camp) : À peine trois minutes après le coup d'envoi, le défenseur de «Xorazm», Abror Khusinov, a commis une erreur en marquant contre son propre camp, donnant l'avantage aux «Faucons» ;

  • 35e minute — But de Husayn Norchaev : Intensifiant ses attaques, «Navbahor» a creusé l'écart avant la pause grâce à son attaquant vedette, Husayn Norchaev, qui a trouvé le chemin des filets ;

  • 57e minute — La frappe porteuse d'espoir de Tavares : En seconde période, les locaux se sont montrés plus actifs et à la 57e minute, l'attaquant étranger Rafael Tavares a réduit le score, relançant le suspense. Cependant, les protégés de Kapadze ont réussi à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Super League. Chiffres de la 25e journée

Indicateur

«Xorazm»

«Navbahor»

Score final

1

2

Buts

Rafael Tavares (57)

Abror Khusinov (3, c.s.c), Husayn Norchaev (35)

Entraîneur

Temur Kapadze

Points accumulés

23 points (15e place)

49 points (3e place)

Lieu du match

Stade «Xorazm SM»

26 octobre 2026

À quelques journées de la fin de la saison, cette victoire à l'extérieur permet à «Navbahor» de rester solidement sur le podium et de continuer à lutter pour les médailles d'argent.

Super League OuzbékistanNavbahorHusayn NorchaevTemur KapadzeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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