Triomphe en Formule 1 : Antonelli remporte une victoire sensationnelle au Grand Prix des États-Unis à Austin

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Triomphe en Formule 1 : Antonelli remporte une victoire sensationnelle au Grand Prix des États-Unis à Austin

Le 18e Grand Prix du Championnat du monde de Formule 1 2026, disputé sur le célèbre circuit des Amériques à Austin, s'est conclu par des résultats acharnés et inattendus.

Parti en pole position, le jeune pilote italien de l'écurie Mercedes, Andrea Kimi Antonelli a fait preuve de sang-froid et d'une vitesse exceptionnelle tout au long de la course, décrochant l'une des victoires les plus marquantes de sa carrière. La deuxième place a été occupée par le leader de Ferrari, Charles Leclerc, tandis que le pilote néerlandais de Red Bull, Max Verstappen, a complété le podium.

Héros et tournants décisifs du Grand Prix des États-Unis

La lutte intense du début à la fin de la course a offert aux fans une excitation immense :

  • La domination totale d'Antonelli : Kimi Antonelli, ayant décroché la pole position, a pris la tête dès le départ et, malgré la pression constante de ses rivaux, a franchi la ligne d'arrivée en premier ;

  • La bataille pour le podium : Charles Leclerc (Ferrari) a conservé la 2e place, marquant des points cruciaux pour son équipe, tandis que Max Verstappen (Red Bull) a utilisé son expérience pour sécuriser la 3e place ;

  • Hamilton aux portes du podium : Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui défend désormais les couleurs de Ferrari, a réalisé une course très active mais a dû se contenter de la quatrième place ;

  • Déceptions et abandons : Pour certains pilotes, la course à Austin s'est terminée prématurément : Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine) et Oliver Bearman (Haas) n'ont pas pu terminer en raison de divers problèmes techniques et incidents.

Grand Prix des États-Unis : Classement du Top 19

Positions finales et performances des écuries :

  • 1ère place : Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — Vainqueur

  • 2e place : Charles Leclerc (Ferrari)

  • 3e place : Max Verstappen (Red Bull)

  • 4e place : Lewis Hamilton (Ferrari)

  • 5e place : Lando Norris (McLaren)

  • 6e place : Isack Hadjar (Red Bull)

  • 7e place : Oscar Piastri (McLaren)

  • 8e place : George Russell (Mercedes)

  • 9e place : Liam Lawson (Racing Bulls)

  • 10e place : Pierre Gasly (Alpine)

  • 11e à 15e places : Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

  • 16e à 19e places : Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Sergio Pérez (Cadillac)

La victoire de Kimi Antonelli à Austin est l'une des réussites les plus importantes de la saison pour Mercedes, prouvant une fois de plus que la nouvelle génération peut rivaliser avec les leaders du championnat.

Formule 1Grand Prix des États-UnisAndrea Kimi AntonelliMercedesSport Automobile
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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