Triomphe en Formule 1 : Antonelli remporte une victoire sensationnelle au Grand Prix des États-Unis à Austin

Le 18e Grand Prix du Championnat du monde de Formule 1 2026, disputé sur le célèbre circuit des Amériques à Austin, s'est conclu par des résultats acharnés et inattendus.

Parti en pole position, le jeune pilote italien de l'écurie Mercedes, Andrea Kimi Antonelli a fait preuve de sang-froid et d'une vitesse exceptionnelle tout au long de la course, décrochant l'une des victoires les plus marquantes de sa carrière. La deuxième place a été occupée par le leader de Ferrari, Charles Leclerc, tandis que le pilote néerlandais de Red Bull, Max Verstappen, a complété le podium.

Héros et tournants décisifs du Grand Prix des États-Unis

La lutte intense du début à la fin de la course a offert aux fans une excitation immense :

La domination totale d'Antonelli : Kimi Antonelli, ayant décroché la pole position, a pris la tête dès le départ et, malgré la pression constante de ses rivaux, a franchi la ligne d'arrivée en premier ;

La bataille pour le podium : Charles Leclerc (Ferrari) a conservé la 2e place, marquant des points cruciaux pour son équipe, tandis que Max Verstappen (Red Bull) a utilisé son expérience pour sécuriser la 3e place ;

Hamilton aux portes du podium : Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui défend désormais les couleurs de Ferrari, a réalisé une course très active mais a dû se contenter de la quatrième place ;

Déceptions et abandons : Pour certains pilotes, la course à Austin s'est terminée prématurément : Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine) et Oliver Bearman (Haas) n'ont pas pu terminer en raison de divers problèmes techniques et incidents.

Grand Prix des États-Unis : Classement du Top 19

Positions finales et performances des écuries :

1ère place : Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — Vainqueur

2e place : Charles Leclerc (Ferrari)

3e place : Max Verstappen (Red Bull)

4e place : Lewis Hamilton (Ferrari)

5e place : Lando Norris (McLaren)

6e place : Isack Hadjar (Red Bull)

7e place : Oscar Piastri (McLaren)

8e place : George Russell (Mercedes)

9e place : Liam Lawson (Racing Bulls)

10e place : Pierre Gasly (Alpine)

11e à 15e places : Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

16e à 19e places : Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Sergio Pérez (Cadillac)

La victoire de Kimi Antonelli à Austin est l'une des réussites les plus importantes de la saison pour Mercedes, prouvant une fois de plus que la nouvelle génération peut rivaliser avec les leaders du championnat.