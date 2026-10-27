Comment le sélectionneur de l'Espagne a-t-il réagi au résultat de Lamine Yamal ?

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Comment le sélectionneur de l'Espagne a-t-il réagi au résultat de Lamine Yamal ?

2026 Ballon d'Or Les résultats de la cérémonie de remise du prix suscitent des débats passionnés au sein de la communauté mondiale du football. Bien que l'ailier de 19 ans du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal ait été considéré comme l'un des principaux favoris, il a dû se contenter de la troisième place lors du vote final.

Le trophée principal a été remporté par le buteur anglais du Bayern Munich, Harry Kane, tandis que la deuxième place a été occupée par la star du Real Madrid, Kylian Mbappé . Suite à ce résultat, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente , a exprimé son avis sur les capacités et l'avenir de son joueur.

« Il peut rester serein » : La confiance de l'entraîneur

Le sélectionneur de l'Espagne The Touchline a fait l'éloge du talent de la star de 19 ans dans une interview accordée à, en lui apportant son soutien :

  • Victoires futures : « Lamine gagnera encore beaucoup de Ballons d'Or. Il peut être tout à fait serein à ce sujet » ;

  • Potentiel inégalé : « Nous savons tous très bien ce qu'il représente sur le terrain, ce dont il est capable et quel potentiel unique il possède », a souligné Luis de la Fuente ;

  • Le facteur âge : Selon les experts, atteindre le top 3 mondial à seulement 19 ans est une performance phénoménale pour un jeune talent.

Triomphe en 2026 : Champion du monde et d'Espagne

Lamine Yamal a atteint des sommets personnels et collectifs lors de la saison 2026 :

  • Titre mondial : Lors de la Coupe du Monde organisée à l'été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Yamal a remporté le titre mondial avec l'équipe nationale d'Espagne ;

  • Médailles d'or en Liga : Il a remporté le titre de champion de la Liga espagnole après avoir montré un jeu stable et prolifique avec le FC Barcelone ;

  • Forte concurrence : Malgré ses victoires en Coupe du Monde et en championnat national, Harry Kane et Kylian Mbappé ont réussi à recueillir plus de votes en termes de records personnels et d'efficacité.

Ballon d'OrLamine YamalLuis de la FuenteFC BarceloneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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