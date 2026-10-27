Le staff technique de l'équipe nationale de Russie, dirigé par l'entraîneur principal Valeri Karpine , a dévoilé une liste élargie de 36 joueurs convoqués pour le rassemblement de novembre 2026 dans le cadre des journées FIFA.

Lors de ce stage, l'équipe disputera deux matchs amicaux internationaux importants : le 12 novembre, elle affrontera l'équipe nationale d'Ouzbékistan à Tachkent, et le 17 novembre, elle rencontrera le Venezuela, représentant sud-américain, à Krasnodar. Surtout, la sélection russe comprend les principaux expatriés évoluant dans des clubs européens et américains de premier plan.

Les stars attendues à Tachkent : Les expatriés sont présents

Valeri Karpine a appelé pour ces matchs des joueurs clés évoluant sur les scènes européenne et de la MLS :

Le gardien du PSG : Le célèbre gardien de but évoluant chez le champion de France Matvey Safonov a été inscrit sur la liste comme candidat principal pour garder les buts de l'équipe ;

Les leaders des terrains européens : La star de l'équipe française de Monaco Aleksandr Golovine , le joueur défendant les couleurs de laReal Sociedaden Liga espagnole Arsen Zakharyan ainsi que le membre du club turc de Galatasaray Aleksey Batrakov ont été invités pour renforcer le milieu de terrain ;

Le buteur de la MLS : Le meneur de jeu du club américain d'Atlanta United Aleksey Mirantchouk se prépare également pour le match à Tachkent.

Effectif complet par poste : 36 candidats

Gardiens (6) : Denis Adamov (Zénith), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Aleksandr Maksimenko (Spartak), Anton Mitryushkin (Lokomotiv), Matvey Safonov (PSG), Maksim Borisko (CSKA) ;

Défenseurs (10) : Kirill Danilov, Danil Krugovoy (tous deux du CSKA), Igor Dmitriev, Ruslan Litvinov (tous deux du Spartak), Andrey Langovich, Viktor Melekhin (tous deux de Rostov), Evgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (tous deux du Lokomotiv), Mingiyan Beveev (Baltika), Ilya Vakhaniya (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Akhmat), Maksim Osipenko (Dynamo Moscou) ;

Milieux de terrain (10) : Kirill Glebov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (tous du CSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (tous deux du Spartak), Daniil Glebov (Dynamo Moscou), Artyom Karpukas (Zénith), Aleksey Mironov (Rostov), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Arsen Zakharyan (Real Sociedad) ;

Attaquants (8) : Yaroslav Gladishev, Konstantin Tyukavin (tous deux du Dynamo Moscou), Nikolay Komlichenko, Sergey Pinyaev (tous deux du Lokomotiv), Aleksandr Sobolev (Zénith), Lechi Sadulaev (Akhmat), Aleksandr Golovine (Monaco), Aleksey Mirantchouk (Atlanta United).

Le match entre l'Ouzbékistan et la Russie, qui aura lieu le 12 novembre à Tachkent, revêt une importance capitale pour les deux équipes et devrait devenir un véritable choc de stars pour les supporters de Tachkent.