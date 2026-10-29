Course de 40 km sur l'eau : un motard chinois défie les lois de la physique et établit un record

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Course de 40 km sur l'eau : un motard chinois défie les lois de la physique et établit un record

En Chine, un passionné de sports extrêmes a réalisé une performance sensationnelle en pilotant une moto classique sur l'eau. À bord d'un deux-roues spécialement modifié, il a glissé sur la surface de l'eau sur une distance de 40,74 kilomètres réussissant ainsi à établir un nouveau record du monde officiel.

Auparavant, la meilleure performance dans cette discipline était de 31,8 kilomètres. Ce nouveau record ne se contente pas de battre le précédent de près de 9 kilomètres, il prouve également qu'il est possible de maintenir vitesse et équilibre sur une longue durée grâce à une technique complexe d'aquaplanage.

Comment ce record sur les vagues a-t-il été réalisé ?

Les images vidéo révèlent clairement la technique et les détails cruciaux de cette cascade unique :

  • Construction de la moto et système de ski : Un dispositif de ski spécial a été installé sous la roue avant de la moto, empêchant le véhicule de couler dans l'eau ;

  • Roue arrière et haute vitesse : La roue arrière de la moto, équipée de pneus spéciaux conçus pour la navigation aquatique, a généré une pression constante en propulsant l'eau vers l'arrière, maintenant ainsi la force de propulsion vers l'avant ;

  • Équilibre absolu : Maintenir l'aquaplanage sur l'eau exige du pilote une concentration maximale et une force physique constante ; la moindre baisse de vitesse aurait pu entraîner l'immersion immédiate de la moto ;

  • Distance sur le lac : Réalisé sur un plan d'eau calme en pleine nature, ce record a été salué par les nombreux spectateurs et participants présents sur la rive.

De 31,8 km à 40,74 km : une ligne d'arrivée extrême

Ce type de performance extrême teste les limites de l'ingénierie et de l'endurance de l'athlète :

  • Ampleur de la distance : Parcourir plus de 40 kilomètres sur l'eau sans aucun arrêt est non seulement un test colossal pour le moteur, mais impose également une charge énorme sur les articulations et les muscles du pilote ;

  • Officialisation du résultat : Les experts considèrent cette performance comme le plus long mouvement hydrodynamique continu à la croisée des sports nautiques et des sports mécaniques.

Ce succès inhabituel a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des sports nautiques et a démontré qu'avec l'ingénierie moderne, il est possible de conquérir les éléments les plus complexes.

Record du mondeSport extrêmeSports mécaniquesAquaplanageChine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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