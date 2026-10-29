Une femme de 91 ans arrêtée en tentant de se procurer des médicaments pour son mari

·6·Monde
Une femme de 91 ans arrêtée en tentant de se procurer des médicaments pour son mari

Une histoire concernant une femme de 91 ans circule largement sur les réseaux sociaux. Il est rapporté qu'elle a été arrêtée pour avoir tenté de prendre des médicaments dans une pharmacie sans payer, afin de soigner son époux de 88 ans.

Selon les informations diffusées, cette situation serait due aux difficultés financières de la famille. Le prix des médicaments nécessaires au traitement de l'homme aurait grimpé de 50 à 950 dollars, devenant un problème insurmontable pour le couple âgé.

Le récit dépeint le désespoir d'une femme cherchant à sauver son compagnon de toute une vie. Cependant, la véracité de ces informations par des sources officielles reste à confirmer.

Cette histoire a intensifié les débats sur les réseaux sociaux concernant le coût des médicaments et l'accès aux soins de santé.

En effet, que doivent faire les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments vitaux ? Cette question rappelle une fois de plus l'importance de rendre les soins médicaux accessibles à tous.

Protection SocialePrix Des MédicamentsSystème De SantéFaits DiversSolidarité
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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