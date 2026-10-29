93,3 % de précision : pourquoi Ayoub Bouaddi devient l'arme fatale du système Maresca

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93,3 % de précision : pourquoi Ayoub Bouaddi devient l'arme fatale du système Maresca

Manchester Cityprouve qu'il a recruté un talent rare lors du mercato estival. Le milieu de terrain marocain de 19 ans des « Citizens », Ayoub Bouaddi, est devenu le leader incontesté dans l'une des statistiques les plus complexes de la Premier League.

Malgré son jeune âge, il attire l'attention des analystes par son sang-froid au milieu de terrain et sa capacité à manipuler le ballon sans erreur sous le pressing intense de l'adversaire.

Analyse de Gradient Sports : Record absolu sous pression

Selon les données fournies par le portail influent spécialisé dans les statistiques et l'analyse du football, Gradient Sports :

  • Une précision phénoménale de 93,3 % : Bouaddi a enregistré une précision de 93,3 % dans ses passes sous la pression active de l'adversaire ;

  • Meilleur résultat en Premier League : C'est le chiffre le plus élevé parmi tous les joueurs ayant effectué au moins 60 passes dans le championnat ;

  • Prise de décision dans des conditions complexes : Le jeune milieu de terrain a surpassé les meneurs de jeu les plus expérimentés de la ligue en distribuant des passes précises à ses coéquipiers, même lorsqu'il est entouré par des joueurs adverses, sans perdre rapidement le ballon.

Manchester City : premiers succès et prochain match

Le talentueux joueur arrivé lors du mercato estival s'adapte rapidement à l'équipe de Maresca :

  • Efficacité cette saison : Le milieu de terrain marocain a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a déjà délivré 2 passes décisives ;

  • Prochain test — le match contre Brighton : Le 31 octobre, Manchester Cityaccueillera le dangereux club de Brighton à domicile dans le cadre de la 9e journée de Premier League ;

  • Heure du match : Cette rencontre importante débutera à 22h00 (heure de Tachkent).

Les performances stables et de haut niveau d'Ayoub Bouaddi indiquent qu'il pourrait devenir non seulement le leader du milieu de terrain des « Citizens », mais aussi l'un des milieux de terrain les plus précieux au monde dans les années à venir.

Manchester CityAyoub BouaddiPremier LeagueGradient SportsFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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