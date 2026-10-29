Des sphères métalliques mystérieuses découvertes sur une plage australienne : d'où viennent-elles ?

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Des sphères métalliques mystérieuses découvertes sur une plage australienne : d'où viennent-elles ?

Six grandes sphères métalliques découvertes sur une plage de l'État du Queensland, en Australie, ont attiré l'attention des habitants et des experts. Comme leur origine était initialement inconnue, des mesures de sécurité ont été renforcées dans la zone.

L'incident s'est produit sur la plage de Forrest Beach, près de la ville de Townsville. Après la découverte des objets suspects, les services d'urgence et des spécialistes sont arrivés sur les lieux. En raison du danger potentiel, une partie de la plage a été temporairement bouclée.

Plus tard, l'Agence spatiale australienne a publié les résultats des premières analyses. Selon ces derniers, les sphères métalliques pourraient être des réservoirs sous pression utilisés dans les systèmes de fusées spatiales. Les experts les associent à des débris de fusées lancées en orbite.

Pourquoi ces objets sont-ils restés intacts après leur retour sur Terre ?

Les engins spatiaux utilisent des réservoirs robustes pour stocker le gaz ou le carburant sous haute pression. Comme ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la chaleur, ils peuvent ne pas brûler complètement lors de la rentrée atmosphérique. Certains réservoirs vides peuvent flotter à la surface de l'eau et atteindre le rivage sous l'effet des courants.

Les experts ont collaboré avec des partenaires internationaux pour confirmer officiellement à quelle fusée appartiennent ces débris et quel pays les a lancés. Au départ, la possibilité qu'ils contiennent encore des substances dangereuses n'a pas été exclue.

Les autorités ont averti la population de ne pas s'approcher de ces objets, de ne pas les toucher et de ne pas les déplacer. Si un débris spatial suspect est découvert, il est conseillé de rester à une distance de sécurité et d'en informer les services d'urgence.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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