Changement d'entraîneur imminent à la Juventus : Conte ou Deschamps pour remplacer Spalletti ?

Un changement d'entraîneur inattendu pourrait survenir en Serie A italienne. Selon les informations publiées par le prestigieux journal italien La Stampa , la direction de la Juventus de Turin envisage sérieusement de se séparer de son entraîneur Luciano Spalletti en raison de résultats décevants.

Lors de la 9e journée du championnat d'Italie disputée le 28 octobre, la Juventus s'est inclinée 0-2 à l'extérieur face au Genoa. Après cet échec, la « Vieille Dame » a chuté à la 8e place du classement, une situation qui a fait déborder le vase pour la direction du club.

Qui sont les principaux candidats pour remplacer Spalletti ?

La direction turinoise a présélectionné deux techniciens renommés possédant une grande expérience pour occuper le poste d'entraîneur principal :

L'option Antonio Conte : Ancien coach du club et artisan du retour de la Juventus vers les titres, la candidature d'Antonio Conte est considérée comme l'une des plus sérieuses pour redresser rapidement l'équipe sur le plan mental et physique ;

Premiers contacts avec Didier Deschamps : Le nom de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, figure également sur la liste. Il est indiqué que des représentants du club ont établi des contacts préliminaires avec le technicien par l'intermédiaire d'intermédiaires ;

La réponse du technicien : Selon les rapports, Deschamps aurait fait savoir, via ces intermédiaires, qu'il était prêt à prendre les rênes du géant turinois et à entamer des négociations.

La crise actuelle de la Juventus et les prochaines étapes

Depuis le début de la saison, le club turinois peine à assurer une stabilité dans la qualité de son jeu et ses résultats :

La 8e place au classement : Pour un club qui lutte régulièrement pour le Scudetto, occuper la 8e place après 9 journées est un bilan inacceptable ;

Décision imminente sur le poste d'entraîneur : La direction devrait prendre une décision finale sur l'avenir de Spalletti lors d'une réunion interne dans les prochains jours et officialiser la nomination d'un nouvel entraîneur.

Si la direction décide d'opérer un changement, le début d'une nouvelle ère historique à Turin et la tentative du club de revenir dans la course au titre en Serie A deviendront un événement majeur.