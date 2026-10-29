Fête du football à Tachkent : Cristiano Ronaldo attendu au stade Pakhtakor

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Fête du football à Tachkent : Cristiano Ronaldo attendu au stade Pakhtakor

Une nouvelle sensationnelle, attendue depuis longtemps par les passionnés de football ouzbeks, vient d'être révélée. Selon des informations d'initiés, la légende du football moderne Cristiano Ronaldo pourrait se rendre à Tachkent avec l'équipe saoudienne d'Al-Nassr.

Ce choc central dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC promet un véritable duel de stars dans l'arène légendaire de notre capitale.

Détails du match historique à Tachkent

Les informations importantes concernant la rencontre à venir et la visite de la star ont été dévoilées :

  • Date et lieu du match : La rencontre le 2 novembre est prévue au stade central Pakhtakor de Tachkent ;

  • Choc des adversaires : Le multi-champion d'Ouzbékistan, le Pakhtakor, accueillera sur son terrain le géant saoudien Al-Nassr, club suivi par des millions de fans ;

  • Débarquement de stars : Outre Cristiano Ronaldo, d'autres stars mondialement connues du football devraient également se rendre à Tachkent avec le club de Riyad.

Ferveur des supporters et préparatifs du match

La visite de l'attaquant portugais deviendra sans aucun doute l'un des événements majeurs de l'année, non seulement pour le championnat national, mais pour tout le football régional :

  • Guichet fermé attendu : Une demande record est prévue dès la mise en vente des billets pour le stade Pakhtakor ;

  • Sécurité et mesures organisationnelles : Des mesures à grande échelle sont prévues par les organisations compétentes pour assurer la sécurité des visiteurs de la capitale et des milliers de fans, ainsi que pour accueillir le club de stars au plus haut niveau.

Ce duel sera une occasion unique pour le Pakhtakor de démontrer sa force à l'échelle asiatique, et pour les fans ouzbeks de voir en direct l'un des meilleurs joueurs du monde.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorLigue des champions de l'AFCFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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