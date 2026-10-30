Le voyage de rêve tourne au cauchemar : des passagers ayant dépensé des millions sont abandonnés

La vie de centaines de personnes qui rêvaient de passer le reste de leurs jours en toute sérénité sur l'océan s'est effondrée en un instant. «MV Odyssey» près de 200 passagers du luxueux paquebot de croisière ont été soudainement débarqués sur les côtes du Cambodge.

L'opérateur américain «Villa Vie Residences» a officiellement annoncé l'arrêt du voyage en raison de la flambée des prix du carburant et de l'incapacité à couvrir les coûts excédentaires. En conséquence, les touristes qui avaient vendu tous leurs biens pour une croisière à vie se sont retrouvés sans abri et démunis dans un pays étranger.

Seulement 7 heures pour faire ses bagages : le destin tragique des personnes âgées

Les passagers, arrivés au port de Sihanoukville, ont été informés de la situation et ont reçu un ultimatum urgent :

Expulsion immédiate : Les personnes à bord n'ont eu que 7 heures pour rassembler leurs effets personnels et quitter le navire ;

Maisons vendues : Le plus triste dans cette affaire est que la majorité des passagers sont des retraités âgés qui avaient vendu leurs maisons, leurs voitures et tous leurs biens pour acheter des cabines sur le paquebot ;

Des vies laissées à la rue : N'ayant plus de foyer où retourner ni de fonds supplémentaires, ces personnes âgées se sont retrouvées pratiquement à la rue dans une ville étrangère.

Pertes d'un million de dollars et confiance trahie

Certains touristes, partis avec le concept d'une croisière à vie, avaient investi toutes leurs économies dans ce projet :

Randy et Kit Cassingham : Le couple de voyageurs a dépensé près de 1 million de dollars pour la croisière et les commodités ;

Carol Larson (69 ans, États-Unis) : a payé 120 000 dollars pour le droit de vivre en permanence sur le navire et versait des cotisations mensuelles supplémentaires ;

Francis Parouazen (Australie) : prévoyait de vivre à bord de ce paquebot pendant au moins 15 ans et avait lié toute sa vie à ce navire.

La compagnie a fait faillite : que va-t-il se passer maintenant ?

Le directeur de «Villa Vie Residences», Mikael Petterson, a déclaré que les dépenses mensuelles de la société sont passées de 400 000 dollars à 2 millions de dollars:

Faillite aux États-Unis : L'opérateur a annoncé qu'en raison de la crise financière, il entamerait une procédure de faillite selon la législation américaine ;

La destination mystérieuse du navire : Il était prévu que le paquebot fasse le plein de carburant et quitte le port de Sihanoukville le 31 octobre, mais sa prochaine destination est inconnue ;

Indemnisation incertaine : Les sommes versées par les passagers seront-elles remboursées ou pourront-ils réintégrer leurs cabines ? Aucune garantie claire n'a été donnée pour le moment.

Le destin tragique de centaines de personnes ayant confié toute leur vie à une seule cabine de navire devient aujourd'hui l'un des plus grands scandales de l'industrie mondiale de la croisière et du tourisme.