Officiel : Bahodir Ahmedov redevient sélectionneur de l'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan

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Officiel : Bahodir Ahmedov redevient sélectionneur de l'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan

Un nouveau sélectionneur a été nommé à la tête de l'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan. Suite à la décision du comité exécutif de la Fédération ouzbèke de futsal, la direction de l'équipe a été confiée à un spécialiste local expérimenté : Bahodir Ahmedov.

Après le départ de l'Espagnol José María Méndez pour des raisons de santé, la fédération a étudié plusieurs candidatures locales et étrangères. Finalement, le choix s'est porté à l'unanimité sur Ahmedov, qui connaît parfaitement le futsal ouzbek et possède une solide expérience sur la scène internationale.

Durée du contrat et objectifs majeurs

Selon les informations communiquées par le service de presse de la fédération, la collaboration s'inscrit dans des plans stratégiques à long terme :

  • Accord jusqu'en 2028 : Un accord officiel a été conclu pour que Bahodir Ahmedov dirige l'équipe nationale d'Ouzbékistan jusqu'à la fin de la Coupe d'Asie 2028 ;

  • Présentation officielle : La date et le lieu de la cérémonie de présentation officielle du nouveau sélectionneur aux médias et à la communauté sportive seront annoncés prochainement.

De joueur à champion : un parcours exemplaire

Né le 9 septembre 1976 à Chirchiq, dans la région de Tachkent, Bahodir Ahmedov est l'un des bâtisseurs du futsal national :

  • Succès sur le terrain : Aux débuts du futsal dans le pays, il a joué pour les clubs de Chirchiq comme « Splav », « Elektrokimyosanoat » et « Soliqchi ». Plus tard, il a remporté le championnat national avec les clubs « Yunusobod » DJQA, « Ardus » et « Stroitel Zarafshon » ;

  • Réussites en club : En tant qu'entraîneur, il a mené le club « Maksam-Chirchiq » sur le podium et a remporté le championnat d'Ouzbékistan avec l'équipe de « Jizzax-Kenteks ».

Expérience historique en sélection : Coupe du Monde et succès asiatiques

Ahmedov a déjà obtenu des résultats brillants à la tête de l'équipe nationale :

  • Médailles en Coupe d'Asie : Sous sa direction, l'équipe d'Ouzbékistan a décroché deux fois la médaille de bronze lors du championnat continental ;

  • Play-offs du Mondial : Lors de la Coupe du Monde de futsal 2021 en Lituanie, les joueurs d'Ahmedov ont franchi la phase de groupes pour atteindre les huitièmes de finale.

Forte de sa réputation sur les scènes asiatique et mondiale, l'équipe nationale de futsal, sous la houlette de Bahodir Ahmedov, se tourne désormais vers la préparation de la Coupe d'Asie 2028 et de nouvelles victoires.

Bahodir AhmedovÉquipe nationale de futsal d'OuzbékistanFédération ouzbèke de futsalFutsalOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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