Comment un enfant indien de 6 ans est devenu propriétaire d'une luxueuse Toyota Fortuner ?

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Comment un enfant indien de 6 ans est devenu propriétaire d'une luxueuse Toyota Fortuner ?

Un véritable miracle s'est produit dans l'État du Madhya Pradesh, en Inde. Un petit garçon de 6 ans a gagné à la loterie un véhicule d'une valeur de 5 millions de roupies (environ 52 000 dollars américains), devenant l'heureux propriétaire d'un Toyota Fortuner moderne et luxueux.

La nouvelle a été rapportée par la prestigieuse chaîne de télévision indienne « NDTV ». Pour cette famille qui rêvait d'acheter une voiture personnelle depuis deux ans, ce cadeau inattendu est devenu une véritable fête.

Le choix chanceux de la grand-mère et un bonheur attendu depuis un an

Cette victoire, qui a comblé la famille de joie, a une histoire particulière :

  • Un billet acheté il y a un an : La grand-mère du garçon avait acheté un billet de loterie il y a un an lors du festival traditionnel de Garba et l'avait délibérément enregistré au nom de son petit-fils ;

  • Le rêve de la famille : La famille rêvait depuis longtemps de posséder sa propre voiture, mais ses moyens financiers ne le permettaient pas ;

  • Acclamations des voisins et festivités : La nouvelle du gain a fait grand bruit dans tout le district. Les voisins ont accueilli le nouveau véhicule et le petit gagnant dans la rue avec des fleurs, des chants nationaux et des sons de tambours.

Toyota Fortuner : Quelles sont les capacités de la voiture gagnée par l'enfant ?

La Toyota Fortuner remportée au nom de l'enfant est un SUV premium sept places pleine grandeur, reconnu sur le marché mondial pour sa durabilité et sa puissance :

  • Haute performance et puissance : Le véhicule est équipé d'un système de transmission intégrale 4x4, d'une garde au sol élevée et de plusieurs modes de conduite pour les terrains difficiles. Il est doté d'un moteur essence de 2,7 litres ou d'un puissant moteur diesel de 2,8 litres ;

  • Confort premium : L'habitacle dispose de sièges en cuir de haute qualité, d'un écran multimédia tactile moderne de 8 pouces et d'un chargeur sans fil pour smartphones ;

  • Sommet de la sécurité : La voiture est équipée de caméras à 360 degrés pour une surveillance complète de l'environnement et du système de sécurité intelligent Toyota Safety Sense assurant une protection active.

Un simple billet acheté au nom d'un jeune enfant a transformé le rêve de longue date de la famille en réalité, leur apportant une joie inoubliable et un véhicule précieux.

Madhya-PradeshToyota FortunerNDTVIndeLoterie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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