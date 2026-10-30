Les dirigeants des États turciques ont inauguré le Parc de la civilisation à Ankara (vidéo)

En marge du sommet de l'Organisation des États turciques (OET) qui se tient à Ankara, la capitale turque, un vaste programme culturel a été organisé, réunissant les racines millénaires et les valeurs communes des peuples frères.

Le Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev accompagné de son épouse, a participé à ces événements solennels aux côtés des chefs d'État des pays membres de l'OET et de leurs épouses. Dans le cadre de ces festivités, la cérémonie d'inauguration officielle du Parc de la civilisation des États turciquesa eu lieu au sein du majestueux complexe « Bestepe » à Ankara.

Yourtes anciennes et inscriptions de l'Orkhon : les racines turciques ravivées

Dans le nouveau parc de la civilisation, des pavillons distincts reflétant l'esprit national et l'identité des pays frères ont été érigés :

Patrimoine culturel et développement moderne : Chaque pavillon national abritait des yourtes traditionnelles, des objets d'artisanat uniques et des expositions illustrant les grandes réalisations historiques des peuples turciques dans les domaines de la science, de l'architecture et de l'éducation, ainsi que leur développement actuel ;

Découverte des inscriptions de l'Orkhon : Les éminents invités ont examiné avec grand intérêt les répliques des anciennes inscriptions de l'Orkhon , considérées comme le monument écrit le plus important de l'histoire de la famille des langues turciques et de leur étatisme ;

Jeux nationaux et tournois d'archers : Sur l'esplanade, des jeux sportifs nationaux, des guerriers en costumes historiques et les prouesses martiales d'archers experts ont été présentés ;

Des plants de chêne, symboles de l'avenir : Au cours de la cérémonie, les chefs d'État ont planté de jeunes chênes dans le parc, symboles d'unité, de fraternité durable et d'amitié séculaire.

Spectacle épique de cavaliers au centre « Malazgirt »

La suite du programme s'est déroulée au centre « Malazgirt », nommé en l'honneur de la bataille historique du 26 août 1071, tournant décisif de l'histoire du monde turcique :

Mémoire de la bataille historique : La bataille de Manzikert est considérée comme l'événement historique majeur qui a ouvert les portes de l'Anatolie et marqué le début d'une nouvelle page de la civilisation turcique dans la région ;

Cascadeurs époustouflants et art équestre : Au centre, un spectacle théâtral épique d'un niveau impressionnant a été présenté aux invités de marque, avec la participation des meilleurs chevaux de race des pays de l'OET, de cavaliers experts, d'acrobates et de cascadeurs professionnels.

Les dirigeants de l'OET ont souligné que de telles initiatives culturelles jouent un rôle crucial dans la préservation des racines spirituelles communes, le renforcement de la mémoire historique chez les jeunes générations et l'élévation de la coopération stratégique entre les peuples turciques, unis par une langue, une foi et des valeurs partagées, à un niveau supérieur.