Visages ensanglantés et vêtements déchirés : les détails de la bagarre au Parlement arménien (vidéo)

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Visages ensanglantés et vêtements déchirés : les détails de la bagarre au Parlement arménien (vidéo)

À l'Assemblée nationale arménienne, un débat politique a de nouveau dégénéré en bagarre et en troubles publics. Le violent conflit entre les représentants du parti au pouvoir et de l'opposition ne s'est pas limité à la salle des séances et s'est poursuivi dans les couloirs du parlement, malgré l'intervention des agents de sécurité.

À la suite de la bagarre, le nez d'un député a été cassé et les vêtements d'un autre ont été déchirés, entraînant la suspension immédiate de la session parlementaire.

Comment la dispute a-t-elle commencé ?

La situation s'est tendue au début de la séance plénière du matin du 29 octobre 2026 :

  • Parties impliquées : Des députés du parti au pouvoir « Contrat civil » et de la faction d'opposition « Arménie forte » ont participé à l'affrontement ;

  • Cause du désaccord : Alors que le député Taron Chakhoyan prononçait un discours à la tribune, une altercation verbale a éclaté avec les représentants de l'opposition, se transformant en quelques secondes en un affrontement physique ouvert ;

  • L'action du vice-président : Au plus fort de la dispute, le vice-président du parlement, Vaagn Aleksanyan, au lieu de calmer la situation, a lancé une chaise en direction des députés de l'opposition.

Poursuite dans le couloir et blessures

Bien que les agents de sécurité soient intervenus pour tenter de séparer les députés, le chaos n'a pas cessé :

  • Bagarre dans le couloir : Les députés expulsés de la salle des séances se sont de nouveau jetés les uns sur les autres dans le couloir du bâtiment, continuant à se battre ;

  • Blessés : Lors de la bagarre, le nez de l'un des députés a été cassé et a saigné, tandis que le costume officiel d'un autre représentant du peuple a été déchiré ;

  • Suspension de la séance : Face à l'impossibilité de contrôler la situation, le bureau a été contraint de suspendre temporairement la session parlementaire.

Cette tension dans les cercles politiques arméniens et les cas de recours à la force physique au sein du parlement sont vivement critiqués par le public et les experts.

Parlement arménienContrat civilTaron ChakhoyanVaagn AleksanyanArménie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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