Une vidéo montrant le nettoyage d'un sol avec un tissu portant l'emblème du club de football « Barcelone » à Astana, la capitale du Kazakhstan, est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'incident a suscité de vifs débats parmi les fans de football.

L'événement s'est produit au complexe sportif « Barys Arena » après des compétitions dans le cadre du championnat du monde de lutte. Sur la vidéo, on voit une agente d'entretien nettoyer le tapis de lutte avec un tissu arborant le logo du club espagnol « Barcelone ».

Certains fans ont interprété cela comme un manque de respect envers le club et ses symboles. D'autres ont réagi avec humour. Même les supporters du « Real Madrid », rival historique du « Barcelone », se sont joints à la discussion pour plaisanter sur le club.

Pour l'instant, on ignore comment ce tissu s'est retrouvé entre les mains de l'agente et si elle a reconnu l'emblème du club. Les organisateurs n'ont pas encore fourni de commentaire officiel sur l'incident.

Rappelons que le championnat du monde de lutte se déroule à Astana du 24 octobre au 1er novembre.