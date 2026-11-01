Qui a attaqué la bourse Binance ? Les services secrets américains révèlent des informations fracassantes

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a officiellement attribué la responsabilité de Binance l'attaque informatique sans précédent contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus importante au monde à la Corée du Nord. Selon le communiqué du service de presse de l'agence, le groupe d'élite de hackers de la RPDC, connu sous le nom de TraderTraitor est derrière ce vol.

Si les estimations initiales sont confirmées, cette cyberattaque, survenue dans la nuit du 30 octobre et dont les dommages dépassent 6 milliards de dollars sera enregistrée comme le plus grand vol de l'histoire des actifs numériques.

Conversion directe en Ethereum : comment l'argent est-il blanchi ?

Les enquêtes menées conjointement par le FBI, le Secret Service américain (USSS) et la division d'investigation criminelle de l'IRS (IRS-CI) ont révélé le schéma utilisé par les hackers pour faire disparaître les fonds :

Passage au réseau Ethereum (ETH) : La majeure partie des crypto-actifs volés est immédiatement convertie en cryptomonnaie Ethereum ;

Blanchiment via des plateformes DeFi : Les services secrets ont découvert que les hackers visaient à blanchir ces actifs via des services financiers décentralisés (DeFi) et des services d'échange rapide ;

Preuves par l'analyse blockchain : Auparavant, les sociétés d'analyse TRM Labs (États-Unis) et Pangolin Intelligence (Singapour) avaient étudié les transactions sur la blockchain et indiqué que la signature de l'attaque appartenait à la Corée du Nord.

Comment l'attaque a-t-elle eu lieu ? L'ordinateur de l'ingénieur et le remboursement des actifs

Selon les informations, l'intrusion des hackers dans le système s'est faite via l'appareil personnel d'un employé technique :

Point d'entrée : Les criminels ont obtenu l'accès à l'ordinateur portable personnel d'un ingénieur DevOps de la bourse Binance. Cela a permis de prendre le contrôle d'un conteneur de service et de lancer des transactions de retrait illégales ;

Paiements aux utilisateurs : Après l'attaque, Binance a immédiatement suspendu temporairement les dépôts et les retraits. Plus tard, la bourse a annoncé que le processus de remboursement des dommages aux clients touchés et de récupération des actifs avait déjà commencé.

RPDC et cybercriminalité : nouveaux records

Les cyberattaques sur le réseau des cryptomonnaies sont devenues une source de revenus importante pour les hackers nord-coréens :