Trump fait une déclaration sur le plus grand vol de cryptomonnaies sur la bourse Binance

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Trump fait une déclaration sur le plus grand vol de cryptomonnaies sur la bourse Binance

Le président américain Donald Trump, concernant la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, n'a pas exclu la possibilité d'un dialogue direct avec les dirigeants nord-coréens suite au vol de plus de 6 milliards de dollars. Lors d'une rencontre avec des journalistes à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, le chef de la Maison Blanche a déclaré que si l'implication de Pyongyang dans cette cyberattaque était prouvée, Washington discuterait de la question avec la RPDC.

Cette déclaration du dirigeant américain intervient après que le FBI a annoncé que l'unité de hackers spécialisée de la Corée du Nord était derrière ce crime.

« Nous enquêtons, si c'est la RPDC, nous parlerons » : la position de Trump

Le président américain a répondu aux questions des journalistes sur la cyberattaque mondiale comme suit :

« Nous étudions actuellement cette question avec attention. Nous ne savons pas encore avec certitude s'il s'agit réellement de la RPDC. Mais si cela s'avère être le cas, nous en parlerons certainement avec la Corée du Nord. »

Conclusion du FBI : le groupe « TraderTraitor » et le réseau Ethereum

Malgré le ton prudent de Trump, les forces de l'ordre américaines ont déjà désigné Pyongyang comme coupable :

  • La trace des hackers d'élite : Le FBI a officiellement déclaré que le groupe de hackers nord-coréen TraderTraitor était derrière ce vol ;

  • Tentative de dissimulation des fonds : Selon le Bureau, les criminels tentent de convertir immédiatement les actifs volés en cryptomonnaie Ethereum (ETH) pour ensuite les faire disparaître sans laisser de trace via des réseaux décentralisés ;

  • Confirmation d'analystes indépendants : Les sociétés d'analyse TRM Labs (États-Unis) et Pangolin Intelligence (Singapour) ont également confirmé que les traces sur la blockchain mènent directement à la RPDC.

Mesure historique de Binance : 6,34 milliards de dollars seront remboursés aux clients

Cette attaque, survenue dans la nuit du 30 octobre, est la plus importante de l'histoire de l'industrie crypto en termes de volume. Malgré cela, la bourse prend des mesures drastiques pour maintenir la confiance des utilisateurs :

  • Accès via un appareil d'ingénieur : Selon l'enquête préliminaire, les criminels ont accédé à l'ordinateur portable personnel de l'un des ingénieurs DevOps de Binance pour contrôler les conteneurs de service et lancer des transactions de retrait illégales ;

  • Remboursement sans équivoque : La bourse a non seulement limité temporairement les opérations, mais a également annoncé qu'elle avait alloué 6,34 milliards de dollars sur ses propres fonds pour couvrir intégralement les actifs des utilisateurs lésés, et que le processus de compensation a déjà commencé.

Actuellement, le Secret Service américain (USSS) est également impliqué, et les résultats de l'enquête pourraient avoir un impact sérieux sur les relations géopolitiques complexes entre Washington et Pyongyang.

Donald TrumpBinanceCorée du NordFederal Bureau of InvestigationEthereum
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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