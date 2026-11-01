Chute brutale du prix de l'or sur le marché mondial : quelles sont les causes de cette baisse ?
Un changement soudain et inattendu pour les investisseurs et les acheteurs a frappé le marché international des métaux précieux : les cours de l'or ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un an.
Sur les bourses mondiales des matières premières, le prix d'une once troy d'or est passé sous le seuil psychologique important de 3 900 dollars. Les prix des contrats à terme de décembre ont été enregistrés à 3 899 dollars au cours de la séance. Une telle baisse n'avait pas été observée depuis octobre 2025.
Quels facteurs expliquent cette chute des prix ?
Les analystes financiers internationaux et les experts du marché pointent deux raisons principales à cette baisse des métaux précieux :
Indicateurs économiques solides des États-Unis : La stabilité observée dans l'économie américaine et les rapports macroéconomiques robustes ont temporairement réduit l'intérêt des investisseurs pour l'or en tant qu'actif refuge (« safe haven ») ;
Hausse du prix du pétrole : L'augmentation des prix des matières premières sur le marché de l'énergie a redistribué les flux de capitaux mondiaux, incitant les acteurs boursiers à réévaluer leurs actifs.
Une opportunité pour les acheteurs : à quoi s'attendre sur le marché de la bijouterie ?
Cette baisse sur les bourses mondiales ne manquera pas d'influencer le marché de détail et les réseaux nationaux de bijouterie :
Le moment idéal pour acheter des bijoux : Pour les citoyens prévoyant d'acheter des bijoux en or, la situation actuelle est l'une des périodes les plus propices pour surveiller attentivement les prix et effectuer des achats avantageux ;
Choix d'investissement : Selon les experts, pour ceux qui envisagent un investissement à long terme, la correction des cours offre un point d'entrée avantageux en termes de coût.
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