À l'approche des élections de mi-mandat cruciales pour le Congrès américain, une inquiétude et un découragement sérieux se sont installés au sein du Parti républicain. Les membres du parti attendaient de Donald Trump, chef de la Maison Blanche, des promesses audacieuses ou des mesures politiques inattendues lors de son récent discours à Washington. Cependant, le discours final de l'ancien président s'est concentré sur la rénovation de la piscine près du mémorial de Lincoln au lieu des déclarations attendues, laissant tout le monde perplexe.

Le politologue Malek Dudakov souligne que cette situation indique que Trump est pessimiste quant aux résultats des prochaines élections et qu'il s'habitue mentalement à une défaite probable.

La vérité derrière l'activité : pourquoi les rassemblements sont-ils annulés ?

Trump essaie de montrer en apparence que les résultats des élections lui importent peu, mais les actions en coulisses dépeignent un tableau différent :

Campagne électorale intensive : Au cours du dernier mois, Trump a organisé 28 rassemblements dans des États clés, soit presque une réunion publique par jour ;

Arrêt des apparitions : Cependant, à quelques jours du vote, une série d'apparitions prévues a été soudainement annulée. Selon les analystes, Trump ne veut pas être vu aux côtés de candidats dont les sondages sont bas et qui sont voués à la défaite.

Résultats d'Atlas Intel : les démocrates ont une avance de 14 points

Les sondages sociologiques publiés à la veille des élections montrent un tableau très inquiétant pour les républicains :

Avantage national global : Atlas Intel selon l'étude, les démocrates ont pris une avance de 14 points sur les républicains — 55 % contre 41 % ;

Changement dans la course au Sénat : Même dans les États considérés comme des bastions traditionnels des républicains, les démocrates sont en tête (6 points d'avance au Texas, 7 points au Kansas) ;

Pourquoi est-ce un signal sérieux ? Atlas Intel est une agence généralement considérée comme favorable à la droite et aux républicains. La publication de tels chiffres par cette organisation même a été un sérieux avertissement pour le quartier général du parti.

Un « tsunami bleu » attendu : la tâche principale des partis

À l'approche du jour du scrutin, les deux principaux partis entrent en lice avec des humeurs et des objectifs stratégiques totalement différents :

La grande confiance des démocrates : Les représentants du Parti démocrate sont pleinement convaincus non seulement d'obtenir une avance, mais aussi qu'un véritable « tsunami bleu » se produira dans tout le pays. Tout résultat inférieur à ce niveau pourrait être considéré comme insatisfaisant pour eux ;

Le plan des républicains : Leur tâche principale est d'amener autant d'électeurs que possible aux urnes et de maintenir le nombre de sièges perdus au Congrès à un niveau minimal.

La répartition des sièges au Congrès déterminera entièrement la politique intérieure et étrangère de la Maison Blanche pour les deux prochaines années.